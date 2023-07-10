خالد الغندور يثير الجدل حول ارتباطه بانتصار.. ومتابعة: "أنا أخته والكلام دا محصلش"

فاجأ الإعلامي ولاعب نادي الزمالك السابق خالد الغندور، الجمهور بتصريحه الأخير عن قصة الحب القديمة التي كانت تجمعه بالفنانة انتصار منذ سنوات طويلة أيام كاظم الساهر بحسب وصفه، وجاء ذلك خلال حلوله ضيفًا على أولى حلقات برنامج "من غير نفسنة"، المذاع عبر شاشة "هي" الفضائية، وتقديم بدرية طلبة، وانتصار، ونوليا.

خالد الغندور: "بدرية طلبة كانت حلم حياتي وكنت في قصة حب قديمة مع انتصار"

قال خالد الغندور: "بدرية طلبة كانت حلم حياتي من زمان، وكان فيه قصة حب قديمة معروفة بيني وبين انتصار من أيام كاظم الساهر"، لتقاطعه انتصار: "قصة حب اَه غلطة عمري إن مكملتش للآخر"، بينما تفاجأت بدرية طلبة بتصريحه عنها، لتمسك بكليتها بدلًا من أن تمسك بقلبها تعبيرًا عن فرحتها.

خالد الغندور وبدرية طلبة

خالد الغندور مع مذيعات برنامج “من غير نفسنة”

متابعة تُكذب وجود قصة حب بين خالد الغندور وانتصار: “أنا أخته والكلام دا محصلش”

سرعان ما كذبت واحدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تُدعى خلود الغندور زاعمة أنها شقيقة خالد الغندور، وجود قصة حب قديمة تجمعه بالفنانة انتصار، إذْ قالت: "الكلام دا محصلش أساسًا أنا أخته والكلام دا فارغ"، ليرد عليها متابع آخر: "يمكن هو أخذها هزار وفاني تايم".

خالد الغندور مع شقيقته

حساب منسوب لشقيقة خالد الغندور

حساب منسوب لشقيقة خالد الغندور

تعليق متابع على حساب منسوب لشقيقة خالد الغندور

خالد الغندور: "أنا مش منفسن بس مستفز وفكرة التنافس بين الأهلي والزمالك قايمة على الاستفزاز"

في الوقت نفسه، اعترف خالد الغندور، أنه دائمًا ما يثير استفزاز الجمهور، إذْ قال: "أنا شخص مش منفسن بس أنا مستفز وبخلّي اللى قدامي ينفسن، أنا شخصية صريحة شوية، ولما بغلي من جوايا لازم أقول، ومبعرفش أظهر بوشين".

أضاف خالد الغندور: "طبعًا فيه حاجات بتوديني في داهية وبدفع ثمنها، بس الناس من كتر ما شتموني زهقوا، أنا مبشتمش ولكن بستفز الناس، وفكرة التنافس بين الأهلي والزمالك قايمة على الاستفزاز، والسوشيال ميديا بقت كلها تنافس من خلال العناوين الرنانة والشتيمة".

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف آخر مستجدات انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي:

على صعيد آخر، كشف خالد الغندور عن آخر مستجدات الموقف بالنسبة لملف إمام عاشور وانتقاله للنادي الأهلى فى الموسم المقبل، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى الأشهر "فيس بوك": "الصفقة ستنتهي مقابل ٣ ملايين و ٥٠٠ ألف دولار والخلاف علي دفع ٢ مليون و جدولة المبلغ الباقي لحاجة النادي لسيولة دولارية والاتفاقات بين أمير توفيق ويحيي علي وكيل اللاعب مع النادي الدنماركي".

خالد الغندور يزيح الستار عن ثاني صفقات الأهلي:

كما أكد خالد الغندور أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع نادي التعاون السعودي من أجل الظفر بخدمات مصطفى فتحي المعار إلى بيراميدز، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": "الأهلي يتواصل مع التعاون من أجل شراء مصطفى فتحي المعار إلى بيراميدز".