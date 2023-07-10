الفرق بين أعراض احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية

يحدث احتشاء عضلة القلب (MI)، المعروف بالعامية باسم "النوبة القلبية"، بسبب انخفاض أو توقف تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب، وقد يكون احتشاء عضلة القلب "صامتًا" ولا يتم اكتشافه ، أو قد يكون حدثًا كارثيًا يؤدي إلى تدهور الدورة الدموية والموت المفاجئ.

وكشف أخصائي أمراض القلب، أن ارتفاع درجات الحرارة تزداد الإصابات باحتشاء عضلة القلب، لذلك يجب معرفة أعراض هذه الحالة، والتفرقة بينها وبين الجلطة الدماغية.

قال الأخصائي سيرغي بويتسوف، متوسط عمر الرجال الذين يصابون باحتشاء عضلة القلب 60 عاما والنساء حوالي 70 عاما. وأن 70 بالمئة من المصابين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم 40 بالمئة من المدخنين. كما أن الذين يعانون من السمنة وكذلك الخاملين معرضون للخطر أيضا.

وعادة يعاني المصاب باحتشاء عضلة القلب من ألم شديد في الصدر خلف عظم القص وفإذا استمر الألم 10 دقائق على الأقل، فيجب طلب المساعدة الطبية.

أعراض احتشاء عضلة القلب

يصف الكثيرون أن الألم كـ "وضع موقد على صدرهم"، ويشير آخرون إلى الشعور بحرقة شديدة، ويمكن أن ينتشر الألم إلى الكتف الأيسر أو الذراع، وإلى الفك على الجانب الأيسر، الحلق ، في بعض الأحيان بين لوحي الكتف ويجب عند وجود هذه الأعراض استدعاء سيارة الإسعاف فورا".

أعراض الجلطة الدماغية

وارتفاع مستوى ضغط الدم والتدخين والوزن الزائد هي عوامل تزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، ومن أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية: اضطراب الكلام وحركة اليدين والساقين وأحيانا نصف الجسم.

كما يمكن أن تسوء الرؤية وعملية البلع يجب ان يتذكر الجميع هذه الأعراض بما فيهم الأشخاص الذين يعانون من مرض نقص تروية القلب وتصلب الشرايين.

ويجب عند ظهور هذه الأعراض استدعاء سيارة الإسعاف فورا، لأنه كلما قل الوقت ، كلما كان لدى الأطباء فرصة لإنقاذ حياة المريض، وتسنح للمريض نفسه فرصة أفضل للشفاء الناجح.

ولا يمكن للشخص علاج احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية بنفسه. لذلك يجب نقله فورا إلى أقرب مستشفى لإنقاذ حياته وتقليل العواقب السلبية من إصابته".