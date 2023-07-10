عاجل
قرض جديد يثير عاصفة من النقاشات بين النواب وكامل الوزير.. فيديو متلازمة “جيلان باريه" المرض القاتل يجتاح العالم الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الجزائري الملفات العاجلة بين البلدين انخفاض أسعار الذهب.. فرصة للمخطوبين كيم كارداشيان تكتشف وجود شبح في صورتها.. صور
الإثنين 10 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

الفرق بين أعراض احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية

احتشاء عضلة القلب
احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية

يحدث احتشاء عضلة القلب (MI)، المعروف بالعامية باسم "النوبة القلبية"، بسبب انخفاض أو توقف تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب، وقد يكون احتشاء عضلة القلب "صامتًا" ولا يتم اكتشافه ، أو قد يكون حدثًا كارثيًا يؤدي إلى تدهور الدورة الدموية والموت المفاجئ. 

 

txt

أسباب توقف عضلة القلب بعد رحيل الفنان مصطفى درويش

txt

قلة النوم تؤدي للإصابة باحتشاء عضلة القلب

وكشف أخصائي أمراض القلب، أن ارتفاع درجات الحرارة تزداد الإصابات باحتشاء عضلة القلب، لذلك يجب معرفة أعراض هذه الحالة، والتفرقة بينها وبين الجلطة الدماغية. 

 

قال الأخصائي سيرغي بويتسوف، متوسط عمر الرجال الذين يصابون باحتشاء عضلة القلب 60 عاما والنساء حوالي 70 عاما. وأن 70 بالمئة من المصابين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم 40 بالمئة من المدخنين. كما أن الذين يعانون من السمنة وكذلك الخاملين معرضون للخطر أيضا.

 

وعادة يعاني المصاب باحتشاء عضلة القلب من ألم شديد في الصدر خلف عظم القص وفإذا استمر الألم 10 دقائق على الأقل، فيجب طلب المساعدة الطبية.

 

أعراض احتشاء عضلة القلب

يصف الكثيرون أن الألم كـ "وضع موقد على صدرهم"، ويشير آخرون إلى الشعور بحرقة شديدة، ويمكن أن ينتشر الألم إلى الكتف الأيسر أو الذراع، وإلى الفك على الجانب الأيسر، الحلق ، في بعض الأحيان بين لوحي الكتف ويجب عند وجود هذه الأعراض استدعاء سيارة الإسعاف فورا".

 

 

أعراض الجلطة الدماغية

وارتفاع مستوى ضغط الدم والتدخين والوزن الزائد هي عوامل تزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، ومن أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية: اضطراب الكلام وحركة اليدين والساقين وأحيانا نصف الجسم.

 

كما يمكن أن تسوء الرؤية وعملية البلع يجب ان يتذكر الجميع هذه الأعراض بما فيهم الأشخاص الذين يعانون من مرض نقص تروية القلب وتصلب الشرايين. 

 

ويجب عند ظهور هذه الأعراض استدعاء سيارة الإسعاف فورا، لأنه كلما قل الوقت ، كلما كان لدى الأطباء فرصة لإنقاذ حياة المريض، وتسنح للمريض نفسه فرصة أفضل للشفاء الناجح.

 

ولا يمكن للشخص علاج احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية بنفسه. لذلك يجب نقله فورا إلى أقرب مستشفى لإنقاذ حياته وتقليل العواقب السلبية من إصابته".

مواد متعلقة

التدخين والوجبات السريعة ضمن مسببات الجلطة الدماغية

انسداد الشرايين يؤدي إلي الجلطة الدماغية.. أعراض تنهي حياتك أحترس منها
الجريدة الورقية