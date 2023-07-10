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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر يكشف تفاصيل اجتماع ممثلي الأندية مع مسئولي الجبلاية

أحمد الاحمر عضو مجلس
أحمد الاحمر عضو مجلس إدارة نادي النصر

كشف أحمد الاحمر عضو مجلس إدارة نادي النصر ما جاء في الجلسة التي عقدها مسئولي اتحاد الكرة مع ممثلي أندية الجمعية العمومية اليوم.

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وقال أحمد الأحمر:"أن المناقشة مع مسئولي الاتحاد جاءت مفيدة للجميع ومحترمه و تم خلالها مناقشة دوري المحترفين ايجابياته وسلبياته واضراره وتاكيد رفض الاندية لتطبيقه بناء على وجهات النظر التي تم مناقشتها".

واضاف أحمد الأحمر:"تم تقديم الاندية لثلاث مقترحات من اجل عرضها على مجلس ادارة اتحاد الكرة لمناقشة كافة المقترحات واتخاذ القرار المناسب".

وأختتم:"الموضوع سهل وبسيط والأندية ولا يوجد ما يعكر صفو العلاقة بين اتحاد الكرة والجمعية العمومية الموضع تعاون ومناقشه وعرض وجهات النظر بعد الاتفاق على ضرورة تأجيل دوري المحترفين ودراسة التطبيق على مراحل تضمن العدل والمساواة وتضمن الحفاظ على جميع الاندية ومنحهم فرص".

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