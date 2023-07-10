حفل رمزي يسي وحسن شرارة على Mbc مصر .. الليلة من السعودية

تنقل شاشة "MBC مصر" "الليلة" في تمام العاشرة مساءً حفل الموسيقي الكلاسيكية العالمية مع الموسيقار العالمي رمزي يسي، وعازف الكمان الشهير حسن شرارة والذي تُقيمه الهيئة العامة للترفية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم تقويم الرياض.

ويُقدم كل من رمزي يسي، وحسن شرارة مُختارات موسيقة عالمية شهيرة بالإضافة لمجموعة من أبرز أعمالهم الفنية في رحلتهم التي إمتدت لسنوات طويلة من العطاء الفني المتواصل.

يُعرض حفل "رمزي يسي وحسن شرارة" على " MBCمصر" الإثنين 10 يوليو 2023 الساعة 10:00 مساءً.

فعاليات تقويم الرياض 2023

بدأت فعاليات تقويم الرياض بعد انتهاء فعاليات موسم الرياض الذي شهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الغنائية والترفيهية والثقفية على مدار 90 يومًا.

فعاليات موسم الرياض 2022:

بدأت فعاليات موسم الرياض 3 في الـ21 من أكتوبر، بحفل عالمي يضم عرضًا خاصًا لسيرك دو سوليه الشهير، بجانب افتتاح مناطق جديدة تحمل فعاليات فريدة من نوعها وتحدث للمرة الأولى في الموسم.

موسم الرياض 3 ومناطق جديدة لاستقبال فعالياته:

أوضح المستشار تركي آل شيخ في المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات موسم الرياض لعام 2022، أن الموسم

الجديد يضم 15 منطقة، تتميز كل واحدة منها بطابع

ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة "بوليفارد وورلد" التي تضم ثقافات وأجواء دول عدة حول العالم، تتمثل في: أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، إذْ ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

الدورات السابقة لموسم الرياض:

يُذكر أن الدورة الأولى من موسم الرياض انطلقت في 2019 تحت شعار "هنا الرياض.. تخيَّل"، في الـ11 من أكتوبر، واستمرت فعالياته لمدة 70 يومًا، والنسخة الثانية كانت بعنوان "تخيل أكثر"، التي بدأت في 20 أكتوبر 2021، وجاءت بأكثر من 7500 فعالية عالمية بين الحفلات الغنائية والأنشطة الترفيهية والثقافية المختلفة.