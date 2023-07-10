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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حالة واحدة لبيع أوسيمين إلى باريس سان جيرمان

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف أوريليو دي لورينتس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، حالة واحدة لبيع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين في الصيف الحالي.

ويستهدف نادي باريس سان جيرمان ضم فيكتور أوسيمين في الانتقالات الحالية لدعم الجانب الهجومي في ظل توتر علاقة النادي مع كيليان مبابي واحتمالية رحيله.

ونشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو تصريحات لرئيس نادي نابولي وجاءت كالتالي " أوسيمين سيرتدي قميص نابولي في الموسم المقبل، هذا أمر مؤكد ولن يتغير إطلاقًا، اطمأن الجماهير على ذلك".

شرط البيع

وعن موقف نابولي من التمسك بأوسيمين أوضح رئيس النادي " في حال وصل إلينا عرضًا مجنونًا بشأن التعاقد مع أوسمين، فإننا سنتحرك لبيعه ونحاول التعاقد مع مواهب شابة أخرى كما فعلنا مع المهاجم النيجيري وكافارتسخيليا".

وتشير صحيفة لاجازيتا ديلا سبورت الإيطالية أن نادي باريس سان جيرمان قدم عرضا لنابولي لضم أوسيمين بقيمة 100 مليون يورو لكنه الأخير قام برفض العرض، حيث يطمح في الحصول على 180 مليون يورو لبيع فيكتور أوسمين.

الجريدة الورقية