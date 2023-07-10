عقد عمر السومة عائق أمام رحيله من الأهلي السعودي

يضغط عمر السومة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى أهلى جدة السعودي، على مسؤولو الإمبراطور لمساواة مستحقاته للرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

الأهلي السعودي يرغب فى رحيل عمر السومة

وأكدت أنباء أبرزتها الصحف السعودية، أن إدارة أهلى جدة السعودي تستهدف رحيل السومة صاحب الـ 34 عاما خلال شهر يوليو الجاري، ولكن تنتظر مناقشة العروض الرسمية للاعب لشراءه.

عمر السومة

وتبلغ قيمة مستحقات عمر السومة التى يلتزم بسدادها الأهلى السعودي نحو 13 مليون ريال سعودي ويتبقى له موسما مع الفريق.

أفضل ثنائي في الدوري القطري بدون منازع عمر السومة : لعب 17 مباراه ، ساهم ب 19 هدف، ويوسف المساكني : لعب 18 مباراه ساهم ب 18 هدف، والسومه أكثر من ساهم في الدوري ، المساكني ثاني أكثر من ساهم في الدوري القطري.

وفى سياق متصل، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن إدارة الزمالك تواصلت مع نظيرتها أهلي جدة من أجل الحصول على خدمات السومة خلال الفترة المقبلة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأشارت الصحيفة السعودية أن إدارة قلعة الكؤوس تلقت عرض أخر من قبل العربي القطري للحصول على خدمات النجم السوري لكنه شراء نهائي وليس إعارة، بعدما انتهت إعارة اللاعب مع نهاية الموسم الماضي.