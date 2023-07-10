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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

السنغال تواجه الجزائر وديًا

ساديو ماني ورياض
ساديو ماني ورياض محرز

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم  عبر حسابة الرسمي ، عن إقامة مباراة ودية تجمع بين محاربو الصحراء و نظيره السنغال في فترة التوقف  الدولي القادمة التي تٌقام في شهر سبتمبر القادم .

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نشر حساب الاتحاد الجزائري لكرة القدم  على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"  يكشف فيها تفاصيل  عن موعد مباراة الزمالك و الجزائر  قائلا:"  مباراة ودية تجمع بين الجزائر والسنغال  الموافق 12 من شهر سبتمبر 2023، المباراة تقام في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت السنغال  في العاصمة دكار.

  

من المقرر ان تقابل  منتخب الجزائر مع نظيره تنزانيا خلال الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في تصفيات الأمم الأفريقية .

فيما تٌقابل منتخب السنغال  مع نظيره رواندا من الجولة السادسة من الجولة السادسة من الجولة السادسة من مرحلة التصفيات .

ترتيب الجزائر  والسنغال في المجموعة 

تأهل منتخب الجزائر  و منتخب السنغال مرحلة التصفيات النهائية لكأس الأمم الأفريقية  كوت ديفوار بعد إعتلاء محاربو الصحراء صدارة المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة ، وصعد السنغال بعد تصدر المجموعة الـ 12 برصيد 13 نقطة.

 

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