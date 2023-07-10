السنغال تواجه الجزائر وديًا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر حسابة الرسمي ، عن إقامة مباراة ودية تجمع بين محاربو الصحراء و نظيره السنغال في فترة التوقف الدولي القادمة التي تٌقام في شهر سبتمبر القادم .

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نشر حساب الاتحاد الجزائري لكرة القدم على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" يكشف فيها تفاصيل عن موعد مباراة الزمالك و الجزائر قائلا:" مباراة ودية تجمع بين الجزائر والسنغال الموافق 12 من شهر سبتمبر 2023، المباراة تقام في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت السنغال في العاصمة دكار.

من المقرر ان تقابل منتخب الجزائر مع نظيره تنزانيا خلال الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في تصفيات الأمم الأفريقية .

فيما تٌقابل منتخب السنغال مع نظيره رواندا من الجولة السادسة من الجولة السادسة من الجولة السادسة من مرحلة التصفيات .

ترتيب الجزائر والسنغال في المجموعة

تأهل منتخب الجزائر و منتخب السنغال مرحلة التصفيات النهائية لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار بعد إعتلاء محاربو الصحراء صدارة المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة ، وصعد السنغال بعد تصدر المجموعة الـ 12 برصيد 13 نقطة.