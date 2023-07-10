الكويت تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في ارتكاب جرائم دولية بجنين

أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ناصر الهين، ضرورة إبقاء البند المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية مدرجًا في جدول أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لضمان أن يكون ضمن أولويات عمله.

وطالب الهين في كلمة دولة الكويت أمام المجلس اليوم الاثنين، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية - بالتحرك الجاد في تفعيل كافة الآليات وإجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في ارتكاب جرائم دولية، كما تدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في الحرمان المتعمد للأشخاص من الحصول على محاكمة عادلة واستخدام التعذيب على نطاق واسع ومؤسسي في جنين.

وقال: "يتعين على المجلس التصدي لاستمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، وآخرها ما شهده العالم في مدينة (جنين) من انتهاكات ضد المدنيين العزل وهي امتداد لسجل الجرائم وإرهاب الدولة الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".

وأعرب عن قلق دولة الكويت العميق وإدانتها للمتسبب في تردي حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي سلط عليها الضوء تقرير المقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى تناول التقرير التعسف المنهجي لحالات الاحتجاز التعسفي غير القانوني التي طالت الأطفال والنساء وحرمان ذوي الشهداء من تسلم جثث أبنائهم ودفنها وهو مظهر آخر من مظاهر الاحتلال.

الكويت وأوكرانيا

وبحث نائب وزير الخارجية الكويتي السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع المبعوث الأوكراني الخاص لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا الدكتور مكسيم صبح أوجه العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وأوكرانيا.

وقالت الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم الاثنين أن الشيخ جراح الصباح تلقى اتصالا هاتفيا اليوم من المبعوث الأوكراني الخاص لشئون الشرق الأوسط وإفريقيا تناول خلالة سبل توطيد العلاقات بين البلدين وتنميتها وتطويرها.