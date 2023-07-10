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الإثنين 10 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

نشوى رائف: دعم صندوق "قادرون باختلاف يتوافق مع المادة 81 من الدستور

النائبة الوفدية
النائبة الوفدية نشوى رائف

وجهت النائبة الوفدية نشوى رائف الشكر للنائب أحمد سعد الدين وكيل المجلس وللجان المختصة على المجهود المبذول فى خروج قانون دعم صندوق "قادرون باختلاف"بهذا الشكل الجيد

 

واضافت" رائف" فى كلمتها امام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين ,أن مشروع القانون يتفق مع صحيح المادة 81 من الدستور والذى نص على" تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص"

 

وأضاف النائبة الوفدية أن القانون يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى وتعمل على توفير الدعم الكامل لذوى الإعاقة ومن هنا كانت بلورة هذا القانون

وأشادت "رائف "بالجهات المختلفة التى ساهمت من أجل دعم أرصدة صندوق "قادرون بإختلاف"

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