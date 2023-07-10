موعد سوبر أفريقيا بين الأهلي واتحاد العاصمة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري مساء يوم الجمعة الموافق الأول من شهر سبتمبر المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقي.





ويخوض الأهلي اللقاء باعتباره بطل النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد التفوق على نظيره الوداد المغربي بالفوز في القاهرة بثنائية لهدف والتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الدار البيضاء ، بينما يخوض الفريق الجزائري المواجهة بصفته بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

مكان إقامة اللقاء ..

ولم يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف" حتى الآن مكان إقامة اللقاء الذي من المفترض أن يتحدد على ستاد القاهرة الدولي باعتبار أن الأهلي الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا

وأقام الاتحاد الأفريقي عدد من النسخ الماضية للبطولة في دول الخليج لأغراض استثمارية ، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن اقتراب المملكة العربية السعودية من استضافة اللقاء المرتقب على ملعب الجوهرة المشعة بالعاصمة الرياض.



على صعيد آخر ، أعرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أخيرًا على حساب الاتحاد السكندري بهدفين من دون رد، خلال المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي على ستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ٢١ لبطولة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: «بدأنا المباراة بشكل أكثر من رائع وسجلنا هدفين، ثم حدث نوع من الاطمئنان وبدأ الاتحاد يدخل في أجواء المباراة وخلق العديد من الفرص الخطيرة، ولكن خبرات لاعبي الأحمر تفوقت على صعوبة مباراة الاتحاد ليحصد الفريق ثلاث نقاط مهمة».

وواصل قائلًا: «تسجيل الفريق هدفين خلق نوعًا من الاطمئنان لدى اللاعبين والخطوط لم تكن متقاربة، ومباراة اليوم تعد درسًا للاعبين».

وأكد المدير الفني على أنه طالب اللاعبين بين شوطي المباراة بالتركيز والهدوء، وأنه يلتمس العذر لهم بعدما حقق الفريق موسمًا رائعًا وتعرض لحالة شديدة من الإجهاد.

واختتم كولر حديثه: «الأهلي خاض موسمًا طويلًا، وتحمل الإرهاق الشديد بسبب التنقل بين الملاعب والدول لخوض المباريات المحلية والقارية، ولا شك أن هؤلاء اللاعبين يحتاجون إلى رؤية أسرهم وإلى الراحة البدنية والذهنية.