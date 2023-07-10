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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد انطلاق مونديال الأندية بمشاركة الأهلي ومانشستر سيتي

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

تستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية فعاليات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل بمشاركة الأهلي بطل قارة أفريقيا ، عقب حصده اللقب القاري الأخير على حساب الوداد المغربي.
 

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ومن المقرر أن تشهد فعاليات بطولة كاس العالم في نسختها المقبله تواجد الاهلي المصري بوصفه ممثلا عن قاره افريقيا عقب حصده للقب دوري ابطال افريقيا لمره 11 في تاريخه على حساب الوداد المغربي بالفوز في القاهره بثنائيه لهدف ثم التعادل الايجابي في الدار البيضاء بهدف كل منهما عبر رأسية محمد عبد المنعم في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء، كذلك تشهد البطوله مشاركة نادي الاتحاد السعودي الذي حصد اخيرًا لقب الدوري المحلي بالمملكة ليتأهل الى المحفل العالمي .
كذلك يتواجد مانشستر سيتي الانجليزي الذي سبقه وأن توج الاسابيع الماضية بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه ، رفقة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في مشاركته المعتادة وأوراوا الياباني بطل قارة آسيا ، رفقة ليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية.
وحصد الأهلي برونزية البطولة بعد مشاركته عامي 2021 ، 2022 تحت قيادة مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ، بالإضافة إلى الترتيب الرابع خلال المشاركة الأخيرة بداية العام الجاري تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر. 

تغيير نظام البطولة ..

ومن المقرر وفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكره القدم، أن يشهد عام 2025 نظاما مختلفا لبطوله كاس العالم للاندية بعد توسيع قاعده الانديه الممثله عن كل قاره ليصبح المشاركين في البطوله 32 فريق بدلا من نظامها الحالي المقتصر على سبعة أندية فقط.

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