بتروجت يعلن تعاقده مع فريدة بدوي لاعبة تنس طاولة الأهلي

أعلن مجلس إدارة نادي بتروجت إتمام التعاقد، مع فريدة بدوي لاعبة النادي الأهلي الحاصلة على أكبر عدد من الميداليات الذهبية في بطولة إفريقيا تحت 19 سنة، بعد أن وقعت فريدة على عقود الانتقال للفريق البترولي في صفقة انتقال حر.







وتمكنت فريدة بدوي قبل يومين من حصد 4 ميداليات، منها ثلاث ميداليات ذهبية للفرق، وزوجي الناشئات، والزوجي المختلط، بالإضافة إلى الميدالية الفضية للفردي، ببطولة أفريقيا تحت 19 سنة، والتي أقيمت في المغرب، فريدة بدوي هي اللاعبة الوحيدة من مصر التي تأهلت في جميع المسابقات لبطولة العالم للناشئات تحت 19 سنة، والتي ستقام في شهر نوفمبر المقبل، بدولة سلوفينيا.

.. كما أن تمكنت من حصد العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف البطولات المحلية والعربية والقارية.

اكتمال الفريق ..

وعقب إتمام تعاقد بتروجت مع فريدة بدوي، يكون بذلك اكتمل فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي، استعدادا لانطلاق فعاليات الموسم الجديد، ليصبح مكون من اللاعبات الدوليات : مريم الهضيبي، ومروة الهضيبي، وهند فتحي، وسارة عبد العزيز، وفرح عبد العزيز، وفريدة بدوي. ويدخل بتروجت الموسم الجديد من أجل المنافسة على لقب الدوري المصري، والمحافظة على اللقب الإفريقي للسيدات، والذى فاز به الفريق البترولي في نيروبي، خلال شهر مايو الماضي.