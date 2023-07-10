الإثنين 10 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بتروجت يعلن تعاقده مع فريدة بدوي لاعبة تنس طاولة الأهلي

فريدة بدوي
فريدة بدوي

أعلن مجلس إدارة نادي بتروجت إتمام التعاقد، مع فريدة بدوي لاعبة النادي الأهلي الحاصلة على أكبر عدد من الميداليات الذهبية في بطولة إفريقيا تحت 19 سنة، بعد أن وقعت فريدة على عقود الانتقال للفريق البترولي في صفقة انتقال حر.
 

txt

الأهلي عن اختيار حكام القمة: الأمر لا يشغلنا.. والقرار للجبلاية



وتمكنت فريدة بدوي قبل يومين من حصد 4 ميداليات، منها ثلاث ميداليات ذهبية للفرق، وزوجي الناشئات، والزوجي المختلط، بالإضافة إلى الميدالية الفضية للفردي، ببطولة أفريقيا تحت 19 سنة، والتي أقيمت في المغرب، فريدة بدوي هي اللاعبة الوحيدة من مصر التي تأهلت في جميع المسابقات لبطولة العالم للناشئات تحت 19 سنة، والتي ستقام في شهر نوفمبر المقبل، بدولة سلوفينيا.
.. كما أن تمكنت من حصد العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف البطولات المحلية والعربية والقارية.                                         

اكتمال الفريق ..

وعقب إتمام تعاقد بتروجت مع فريدة بدوي، يكون بذلك اكتمل فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي، استعدادا لانطلاق فعاليات الموسم الجديد، ليصبح مكون من اللاعبات الدوليات : مريم الهضيبي، ومروة الهضيبي، وهند فتحي، وسارة عبد العزيز، وفرح عبد العزيز، وفريدة بدوي. ويدخل بتروجت الموسم الجديد من أجل المنافسة على لقب الدوري المصري، والمحافظة على اللقب الإفريقي للسيدات، والذى فاز به الفريق البترولي في نيروبي، خلال شهر مايو الماضي.

مواد متعلقة

الأهلي ينتظر هدية سيراميكا أمام بيراميدز الليلة للاحتفال بالدوري

ميتلاند الدنماركي : الأمور حُسمت .. الأهلي أتم تعاقده مع إمام عاشور

أحمد عيد عبد الملك: الأهلي يبحث عن الإحتفال بالدوري بعد الفوز بالقمة

أسامة فيصل على رأس قائمة البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة

نائب رئيس بتروجت يكشف الحقيقية الغائبة في أزمة "هنا جودة"

طائرة الأهلي يلتقي بتروجت في ثاني مواجهات نصف نهائي كأس مصر
الجريدة الورقية