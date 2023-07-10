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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مسؤولو الإسكان في جولة تفقدية للمشروعات الجارية بمدينة السادات

جانب من زبارة المهندس
جانب من زبارة المهندس أحمد عمران

أجرى المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن المشرف على مدن غرب القاهرة ومدن الساحل، زيارة إلى مدينة السادات لتفقد ومتابعة سير المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز المدينة ومسؤولو الجهاز والمشروعات.

واستهل مسؤولو الجهاز الجولة بتفقد أعمال تنفيذ ٢٥ عمارة بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، بالمنطقة السكنية الخامسة والعشرين، لمتابعة استكمال تنفيذ الأعمال لبعض العمارات، مشددًا على الاهتمام بالزراعات وأعمال الموقع العام حول العمارات التى تم تسليمها للمواطنين.

متابعة التشغيل ومتابعة الحالة الفنية للمحطة

كما استكمل مسؤولو الإسكان الجولة بالمرور على محطة مياه الحقل الشمالى بقدرة ٣٠ ألف م3/يوم وذلك لمتابعة التشغيل ومتابعة الحالة الفنية للمحطة، حيث من المقرر إجراء أعمال رفع كفاءتها خلال الفترة القادمة.

رفع كفاءة وتطوير طريق طلعت حرب 

كما تفقد مسئولو الإسكان، أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق طلعت حرب وما تم تنفيذه من أعمال مع التنبيه على استئناف الأعمال والانتهاء من أعمال الزراعة والتجميل بالجزيرة الوسطى بالطريق.

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