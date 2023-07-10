وزير العمل يسلم شيكات بمليون و295 ألفًا لضحايا العمالة غير المنتظمة

سلم وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، شيكات تعويضات وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ6 أسر لعمال متوفين، من العمالة غير المنتظمة، فضلًا عن 4 حالات إصابات، وذلك من محافظات: القاهرة ومطروح وقنا والسويس بإجمالي مبلغ مليون و295 ألفاً و286 جنيها، يستفيد منها 19 من تلك الأسر، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي، أو الكلي، أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة" بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعيًا وصحيًا.

وزير العمل حسن شحاتة

وبلغ إجمالي التعويضات خلال عام 2022 فقط، مبلغ 11 مليونا و 770 ألفاً و 670 جنيها إستفاد منها من العمالة غير المنتظمة 129 حالة.

وقالت العمل، إن تلك التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأنها شملت اليوم حالات وفاة لـ 6 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات العمل وهم: مينا عاطف سمير عبده، و محمد السيد محمود الحلو، و سمير كامل زاخر ايوب، و عماد احمد توفيق عزب، و كاظم ناصر جابر محمد، و سنيوس لويس خليل ناروز، فضلاً عن 4 حالات اصابات لعمال وهم: محمد عبد الرؤوف محمد محمود، و محمد علاء الدين قبيصى، و منتصر كحول زكى عبد الباقى، وهويدا شحاته محمود احمد.

وزير العمل حسن شحاتة

الدولة المصرية حريصة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم

وقدم وزير العمل، العزاء لأسر العمال المتوفين، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمع إلى مطالب البعض، وأصدر توجيهاته بالاستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة أن خلال مديريات العمل بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة للحصول على المستحقات.