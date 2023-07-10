أيمن محسب: قانون التحالف الوطني ينظم العمل الأهلي والمبادرات الرئاسية ساعدت الحكومة

أكد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب أن مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أهم المشروعات التى تنظم العمل الأهلى وخطوة جيدة كنا فى حاجة ملحة إليها لدعم المبادرات التنموية.

وأضاف "محسب" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن المبادرات الرئاسية ساعدت الحكومة خاصة فى ظل الأزمة المالية العالمية التى يشدها العالم.

وأشار"محسب" أن مبادرة حياة كريمة ومبادرة توطين الصناعة من المبادرات التي لاقت استحسان من المواطن المصرى وكنا فى حاجة فعلية لهذا القانون معلنًا موافقته على مشروع القانون.