المبادرة الوطنية 100يوم صحة تواصل عملها بمركز المحلة الكبرى

شهد اللواء عمرو فكرى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، فعاليات مبادرة 100 يوم صحة، بالتنسيق مع مديرية الصحة، برئاسة الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، والتى تنظمها تحت شعار "معاك من أول يوم" بهدف النهوض بالرعاية الصحية للمواطنين، وتستمر حتى 6 أكتوبر القادم.

جاء ذلك من خلال فرق المبادرة "المتحركة والثابتة" لتقديم خدمات فحص صحة المرأة والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة، فحص الراغبين فى الزواج.

حيث شارك 22 فريقا من خلال الفرق الثابتة والمتحركة بداية من ديوان عام رئاسة المدينة، والقوى العاملة والتموين ومركز القلب والمستشفى العام والرمد بالمحلة.

وسيتم انتشار فرق المبادرة، داخل الوحدات الصحية وقرى مركز المحلة، بهدف الوصول إلى كافة فئات المجتمع، وتقديم أوجه الرعاية والتثقيف الصحى لجميع المواطنين.

بإشراف الدكتورة نشوى مازن مدير الرعاية الاساسية بمديرية الصحة، وبمشاركة الدكتورة منال مصباح مدير الادارة الصحية أول المحلة، والدكتور شريف محمد إسماعيل مدير الرعاية الاساسية بالإدارة الصحية أول المحلة، والدكتورة إيمان غالى، مدير التثقيف الصحى بالإدارة الصحية أول المحلة، والفريق المعاون بالإدارة الصحية.

وبحضور مسئولى وحدة حماية الطفل وحقوق الإنسان، برئاسة المدينة، ا أزهار بكر مدير الوحدة، وأ ابراهيم رضوان مسئول حقوق الانسان بالوحدة، وأ إبراهيم شحاتة مسئول الشكاوى بالوحدة.