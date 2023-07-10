أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري التابع للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عن مد فترة تلقي طلبات تيسير الزواج ضمن مبادرة “فرحة” داخل جميع محافظات مصر.

وبدأ الكثير من الراغبين في المشاركة بالمبادرة، يبحثون عن الأوراق المطلوبة للتقديم في مبادرة تيسير الزواج من بيت الزكاة.

وأوضح في بيان، نُشر عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن تلقي الطلبات سيستمر لمدة أسبوع بدءًا من الأحد، 9 يوليو 2023، نظرًا للإقبال الكبير على المبادرة وتلبية لرغبة المستحقين في منحهم المزيد من الوقت لاستكمال المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتقديم في مبادرة تيسير الزواج

1- صورة البطاقة الشخصية للأب والأم

2- صورة البطاقة الشخصية للعروس.

3- صورة شهادات الميلاد للأخوة والأخوات.

4- صورة وثيقة زواج حديثة لم يمر عليها أكثر من 6 أشهر.

5- صورة عقد الإيجار.

6- برنت تأمينات اجتماعية.

7- صورة إيصال مرافق /كهرباء أو غاز أو مياه.