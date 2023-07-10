عايدة رياض: محرم فؤاد كان بيحب ميرفت أمين ونيللي.. ودخلت السجن بسبب 100 دولار (تفاصيل)

عايدة رياض، تصدر اسم الفنانة الكبيرة تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد تصريحاتها الجريئة في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة.

ويبحث الكثير من نشطاء السوشيال ميديا، عن تصريحات الفنانة عايدة رياض المثيرة للجدل.

وتستعرض بوابة الوفد لمتابعيها أبرز تصريحات عايدة رياض خلال الحلقة:-