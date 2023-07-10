أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الإثنين

سجلت أسعار الذهب في مصر، حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 7 يوليو، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2175 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، في حين لا يزال هناك تذبذب في حركة سعر الذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2486 جنيها.

عيار 21 يسجل 2175 جنيها.

عيار 18 يسجل 1864 جنيها.

الجنيه الذهب 17400 جنيه.

السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي هو غياب العوامل التي تدفعه إلى الارتفاع، فسعر الذهب العالمي يواجه ضغوط سلبية كبيرة والطلب على السبائك والمشغولات الذهبية شهد ركود كبير خلال فترة العيد على عكس المعتاد، هذا بالإضافة إلى تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية إلى جانب قناعة الأسواق بثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار رسمياً خلال هذه الفترة منذ تصريح الرئيس المصري الأخير.

كل هذه العوامل تسببت في عزوف المشاركين في الأسواق عن شراء الذهب خلال هذه الفترة، خاصة بعد التذبذب الكبير الذي شاهدناه أثناء فترة العيد وارتفاع السعر إلى 2300 جنيه للجرام ثم انخفاضه بشكل كبير ليصل إلى المستويات الحالية، الأمر الذي قلل من الثقة في الأسواق خلال الفترة الحالية.

أسعار الذهب العالمي

وسجل سعر الذهب العالمي اليوم الاثنين ارتفاعًا في المعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، بعدما ألقت بيانات وظائف أميركية في الأسبوع الماضي بظلالها على قوة سوق العمل، الأمر الذي دفع المستثمرين لمزيد من الحذر بخصوص مسار رفع الفائدة الأميركية.

وكشف تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل الأميركية الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف أقل معدل وظائف في عامين ونصف العام في يونيو. لكن نمو الأجور القوي المستمر يشير إلى أن ظروف سوق العمل التي لا تزال ضيقة.

ويقوض رفع أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة.

انخفضت الأسعار بأكثر من 7 بالمئة منذ أن وصلت إلى مستويات قريبة من المستوى القياسي في أوائل مايو حيث قلص المستثمرون توقعاتهم بإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.