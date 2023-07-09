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الأحد 09 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأييد حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على الحكم الصادر بعزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، الصادر عن محكمة القضاء الإداري.

 

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وكشف مرتضى منصور تفاصيل عزله من نادي الزمالك، في وقت سابق، قائلًا إن كمال شعيب تقدم في نادي الزمالك بـ 450 قضية في بأسماء مختلفة لإسقاط النادي وإغراقه في القضايا.

 

وأوضح مرتضى منصور في حديثه مع القاهرة 24، أن حكم الدستورية العليا لغى كل الأحكام واللائحة اللي مفروض تطبق لائحة نادي الزمالك، واللي رافعين القضية كلهم أعضاء وسقطوا وليس لهم أي صفة.

 

وأوضح مرتضى منصور أن أثناء غيابه عن نادي الزمالك عقب الحكم بعزله من رئاسة الزمالك الفريق تعرض لهزيمة والعمال لم تتقاضى الرواتب الشهرية الخاصة بهم، ولا يوجد جنيه واحد في النادي، موضحًا: ناس كبيرة كلمتني وقالت النادي بينهار يا مستشار مرتضى والحمد لله رجعت والناس أخدت فلوسها وجبنا كلور لمياه حمامات السباحة بنادي الزمالك، وكل الفرق أخدت فلوسها وجبنا لاعيبة جديدة والحمد لله الخير رجع".

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