الموز يحسن المزاج ويحمي من الاكتئاب.. طبيبة توضح

يعتبر الموز صحيًا ولذيذًا بشكل لا يصدق وواحد من الفواكه الطازجة غير المكلفة التي يمكنك شراؤها هذا يجعلها خيارًا ممتازًا لأي شخص مهتم بتناول الطعام الصحي.

على الرغم من أنها موطنها الأصلي في جنوب شرق آسيا، إلا أنها تنمو في كل مكان في العديد من المناخات الدافئة ، مما يجعلها متاحة في جميع أنحاء العالم، ويبدأ صلبًا وأخضر ولكنه يتحول إلى اللون الأصفر واللين والحلو مع نضجه.

يحتوي الموز على العديد من العناصر الغذائية الأساسية وقد يفيد في إنقاص الوزن والهضم وصحة القلب، وأعلنت طبيبة روسية أن تناول الموز بصورة منتظمة يساعد على مكافحة حالات سوء المزاج.

قالت مريانا جوتوفا، خبيرة التغذية الروسية، إن الموز مصدر مهم للألياف الغذائية وعدد من الفيتامينات والعناصر المعدنية ولكن فوائد الموز لا تنتهي عند هذا الحد.

هرمون السعادة

وأضافت: "حمض تربتوفان الأميني الموجود في الموز ينظم مستوى هرمون السيروتونين في الجسم. لهذا يطلق على هذا الناقل العصبي اسم هرمون السعادة. لأن نقص هذا الهرمون في الجسم يؤدي إلى سوء النوم وسوء المزاج وحتى قد يصاب الشخص بالاكتئاب لذلك فإن تناول الموز بانتظام يساعد على تقليل خطر هذه العواقب المزعجة".

ووفقا لها، الموز غني بفيتامين B6 الذي يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

وتابعت: "الغلوكوز والفركتوز والسكروز هي سكريات طبيعية، تساعد بعد تناول الموز على الشعور بالشبع وزيادة مستوى الطاقة خلال فترة طويلة. لهذا السبب بالذات يعتبر الموز رائعا لبدء اليوم أو لتناول الوجبات الخفيفة قبل بداية التدريبات الرياضية".