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الأحد 09 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أسباب صلع النساء.. سر إصابتهن بمرض الثعلبة وطرق العلاج

أسباب الصلع لدى النساء
أسباب الصلع لدى النساء

ربط طبيب أمراض باطنية بريطاني تساقط الشعر المفاجئ والصلع لدى النساء بأمراض المناعة الذاتية والتغيرات الهرمونية وغيرها من المشاكل الصحية. 

أسباب الصلع لدى النساء

ووفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس" البريطاني، أشار الطبيب إلى أن السبب الرئيسي وراء الإصابة بمرض الثعلبة هو أحد أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر. 

أسباب الصلع لدى النساء

وأوضح الطبيب أن مرض الثعلبة قد يصيب الجميع بغض النظر عن الجنس والعمر، ويتجلى في ظهور بقع صلعاء مستديرة أو بيضاوية على فروة الرأس.

بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي التغيرات الهرمونية إلى تساقط الشعر، وعلى سبيل المثال، أثناء الحمل أو بعد ولادة الأطفال أو أثناء انقطاع الطمث، ففي سن اليأس، ينخفض ​​إنتاج هرمون الاستروجين، مما يجعل الشعر أرق وأكثر هشاشة.

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