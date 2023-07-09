دواء جديد لعلاج ألزهايمر يباع من خلال التأمين الصحي لصالح المسنين (تفاصيل)

أعلنت هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية موافقتها على عقار جديد لمرض الزهايمر، ومن المقرر أن يكون مُتاحًا على نطاق واسع من خلال التأمين الصحي الذي تديره الحكومة لصالح المسنين.

عقار جديد يعطي أملًا لمرضى الزهايمر

ووفقًا لما ذكره موقع Science Alert الطبي، تم عرض دواء Leqembi، الذي طوّر بشكل مشترك من قبل Eisai اليابانية وBiogen من الولايات المتحدة، في تجربة سريرية لتقليل التدهور المعرفي بشكل متواضع بين المرضى في المراحل المبكرة من المرض.

عقار جديد لمرضى الزهايمر

وأثارت الدراسة عدة مخاوف بشأن الآثار الجانبية للعقار الجديد بما في ذلك نزيف المخ وتورمه، وجاء ذلك بعدما مُنح Leqembi موافقة سريعة من قبل إدارة الغذاء والدواء في يناير، ما يعني أنه لم تتم تغطيته على نطاق واسع من قبل برنامج الرعاية الطبية الذي تديره الحكومة لصالح الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكبر.

جاءت الموافقة على الدواء بعد مزيد من الدراسة للعقار، أن Medicare ستتحمل الآن جزءا كبيرا من العلاج المدرج في البداية من قبل الشركات المصنعة بمبلغ 26500 دولار سنويا، وصرحت المسؤولة البارزة في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان لها بأن هذه الدراسة التأكيدية أثبتت أنه علاج آمن وفعال لمرضى ألزهايمر.

ويوصف عقار Leqembi، المعروف أيضا باسم lecanemab، بأنه علاج بالأجسام المضادة يتم حقنه في الدماغ كل أسبوعين ويعمل عن طريق تقليل بروتين بيتا الأميلويد، وهو بروتين يتراكم في لويحات ويؤدي إلى موت خلايا الدماغ، فضلا عن انكماش الدماغ.

ووفقًا للأطباء، على الرغم من أن هذا الدواء ليس علاجًا، قد يمنح الأشخاص في مراحل مبكرة من مرض الزهايمر مزيدًا من الوقت للحفاظ على استقلاليتهم والقيام بالأشياء التي يحبونها.

جدير بالذكر أن Leqembi ثاني عقار لمرض الزهايمر تم تطويره بواسطة Eisai وBiogen للحصول على الموافقة، حيث تمت الموافقة على الدواء الأول، Aduhelm، في عام 2021، لكن القرار كان مثيرا للجدل إلى حد كبير لأن البيانات حول فعاليته كانت غير متسقة.

وكانت شركة الأدوية الأمريكية Eli Lilly قد أعلنت في مايو، أن عقارها donanemab أبطأ بشكل كبير التدهور المعرفي المرتبط بمرض الزهايمر، وستسعى قريبًا للحصول على موافقة الجهات التنظيمية العالمية.