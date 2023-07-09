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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ريال مدريد يستهدف ضم هدف برشلونة

فريسنيدا
فريسنيدا

يستهدف قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، ضم اللاعب إيفان فريسنيدا، الظهير الأيمن لبلد الوليد خلال الميركاتو الصيفي.

يسعى نادي برشلونة لضم إيفان فريسنيدا من أجل تعزيز صفوفه في الميركاتو، لكن دخل ريال مدريد أيضًا سباق التعاقد مع لاعب بلد الوليد.

وكان ريال مدريد استطاع الانتصار على غريمه برشلونة في صفقة أردا جولر، قبل أن ينتقل اللاعب التركي الشاب، إلى صفوف الملكي قادما من فنربخشة.
 

فريسنيدا


وأبدى نادي ريال مدريد اهتمامه بضم إيفان فريسنيدا وسط رغبة برشلونة بضم اللاعب في الميركاتو، ويستهدف نادي آرسنال بالإضافة لناديا ميلان ويوفنتوس الإيطاليان ضمه.

دخل ريال مدريد سباق التعاقد مع إيفان فريسنيدا بسبب تدعيم الجبهة اليمنى، مع داني كاربخال، ويملك إيفان فريسنيدا مع ناديه بلد الوليد شرط جزائي يبلغ 20 مليون يورو، لكن من الممكن أن يوافق بلد الوليد على بيعه مقابل 15 مليون.

وقد يسهل وجود رونالدو نجم ريال مدريد السابق، ورئيس بلد الوليد، انتقال اللاعب إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، رغم أن ريال مدريد لم يتحرك بتقديم عرض حتى الأن بشأن اللاعب، إيفان فريسنيدا.
 

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