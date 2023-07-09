أزمة محمد صلاح وأحمد سعد.. الاتهامات تلاحق فخر العرب ومطالب بسداد ديون مصر:سُكر وعربدة

تعرض محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لحملة هجوم عنيفة من قبل جمهوره ومشجعيه بعد مقطع الفيديو الذي ظهر فيه مع المطرب أحمد سعد وهما يرقصان على أنغام أغنيته الشهيرة "ايه اليوم الحلو دا"، أثناء استمتاعهما بإجازة الصيف في اليونان، وكان رفقتهما أحمد حسن كوكا نجم المنتخب الوطني وفريق ألانيا سبور التركي.

محمد صلاح

محمد صلاح وأحمد سعد في مرمى الانتقادات بعد رقصة اليونان

انتقد رواد مواقع التواصل الإجتماعي رقص محمد صلاح وسط عدد من السيدات الأجانب بسبب جرأتهم وملابسهم المكشوفة، معتبرين أنه يُمثل مصر ولابد أن يتحكم في أفعاله ويتصرف بما يليق بمكانته في المجتمع، في حين انتقد البعض إحياء صلاح وأحمد سعد حفلًا صاخبًا في وقت تعاني فيه مصر ديوناً ومشاكل اقتصادية كبيرة، على حد تعبيرهم، فكانت أبرز التعليقات: "على رأي علي الحجار أنتم شعب وإحنا شعب .. هي الناس اللي قالعة هدومها حرانة ولا فرحانة .. ميصحش كده يا أبو مكة .. أعوذ بالله من غضب الله سكارى".

رقص محمد صلاح وأحمد سعد في اليونان

تعليقات الجمهور على رقص محمد صلاح وأحمد سعد في اليونان

تعليقات الجمهور على رقص محمد صلاح وأحمد سعد في اليونان

تعليقات الجمهور على رقص محمد صلاح وأحمد سعد في اليونان

تعليقات الجمهور على رقص محمد صلاح وأحمد سعد في اليونان

تعليقات الجمهور على رقص محمد صلاح وأحمد سعد في اليونان

جمهور محمد صلاح بعد رقصه في اليونان مع أحمد سعد: ايه الناس العريانة دي يا فخر العرب على رأي علي الحجار أنتم شعب وإحنا شعب

كما علق آخرون: "ايه الناس اللي من غير هدوم دي .. عادي كل حياتكم مسخرة وقرف .. ايه الناس العريانة دي يأبو صلاح يا فخر العرب .. خسارة محمد صلاح .. ايه اللي أنا شايفه ده يا أبو مكة .. كده هنبتدي نخيب والله يا أبو صلاح انت مالك ومال الناس دي بس .. لبس البنات!! .. شنو اللي وراك يا أبو مكة .. صلاح انت لاعب كبير لا تنزل مستواك بهذا المستوى .. حفل ماجن وعربدة واضحة".

رقص محمد صلاح وأحمد سعد في اليونان

تعليقات الجمهور على رقص محمد صلاح وأحمد سعد في اليونان

تعليقات الجمهور على رقص محمد صلاح وأحمد سعد في اليونان

تعليقات الجمهور على رقص محمد صلاح وأحمد سعد في اليونان

تعليقات الجمهور على رقص محمد صلاح وأحمد سعد في اليونان

عمرو أديب مدافعًا عن محمد صلاح وأحمد سعد: يعني الاتنين دول هما اللي هيسددوا ديون مصر ولو مرقصوش البلد هتتصلح بكرة

في الوقت نفسه، دافع الإعلامي عمرو أديب عن محمد صلاح وأحمد سعد بعد الهجوم العنيف الذي تعرضا له بعد رقصهما في اليونان، وذلك خلال حلقة برنامجه "الحكاية" المُذاع عبر قناة mbc مصر الفضائية، حيث قال: "اللى عمله بعض الناس في محمد صلاح وأحمد سعد أقل ما يقال عليه أنه مرض نفسي، ناس حقودة وجواها سواد .. الناس كتبت بدل ما تروحوا اليونان كنتوا تسددوا ديون مصر، يعني الاثنين دول معاهم فلوس يسددوا ديون مصر؟".

محمد صلاح وعمرو أديب

وأكد عمرو أديب أن البعض يحاول حاليًا حذف لقب فخر العرب من محمد صلاح، لافتًا أنه في إجازة من حقه الإستمتاع بها على طريقته الخاصة، فيما ناشد الجميع بترك الناس في حالها، مُضيفًا: "من حق صلاح يذهب يتفسح ويتبسط ويرقص ويهزر .. جرالكم إيه يا جماعة سيبوا الناس في حالها.. يعني لو محمد صلاح وأحمد سعد مارحوش رقصوا في اليونان البلد هتتصلح بكرة".

رقص محمد صلاح وأحمد سعد في اليونان

أحمد سعد يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا في الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي

على صعيد آخر، يستعد المطرب أحمد سعد، لإحياء حفلًا غنائيًا في الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي في يوم السبت الموافق 22 يوليو، وطُرحت تذاكره للحجز عبر منصة المهرجان، وشهدت إقبال كبير، حتى أنها بيعت بالكامل.