الصحة تصدر قرار بعلاج أكثر 94 ألف مواطن على نفقة الدولة (شاهد)

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن مباردة 100 يوم صحة تختلف عن غيرها كونها تشهد وجود أسطولًا ضخمًا من العيادات المتنقلة.

وقال "عبدالغفار" خلال تصريحته ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، إن مبادرة 100 يوم صحة تعتمد على القوافل الطبية الكبيرة التي تتحرك لتصل إلى القرى والمناطق التي تبعد عن المستشفيات التي يمكن أين يذهب إليها المواطنين، إلى جانب العمل على أمراض محددة وهي الأمراض الغير سارية.

وأشار إلى أن مبادرة 100 يوم صحة تقدم خدمات مكثفة ودقيقة مثل الخدمات صحة المرأة والطفل، وفحص السمع، وفحص الزواج، وكذلك فحوصات الأورام خصوصًا الرئة والقولون، لافتا إلى أنه خلال الأيام الماضية خضع 37 ألف مواطن لفحص السمع، و373 ألف مواطن لفحص الأمراض المزمنة، و31 ألف لفحوصات الأم والجنين، ما يعني أن مباردة 100 يوم صحة تصل لأرقام كبيرة جدًا في وقت قصير جدًا.

وواصل عبدالغفار أن مبادرة 100 يوم صحة لا تهتم فقط بالفحص للمواطنين، إذ أنه تم إصدار أكثر من 94 ألف و332 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الأيام الماضية من مبادرة 100 يوم صحة.

وزير الصحة يتحدث عن أزمة نقص الأدوية

وتحدث وزير الصحة عن أزمة نقص الأدوية، قائلا:"مع الأزمات العالمية في بعض الأحيان تحدث أزمة نقص الأدوية أو بعضها"، لافتا إلى أن مصر من خلال الصناعات الدوائية المحلية لديها اكتفاء ذاتي فيما يقرب من 95% من الأدوية شائعة الاستخدام.

وأوضح أن نقص الأدوية يتعلق فقط ببعض الأدوية التي لا يتم تصنيعها إلا بشكل نادر مثل أدوية الأورام والأدوية الموجهة والأدوية البيلوجية، والتي تحرص مصر بشكل كبير على التأكد من عدم تأثرها بأي أزمات تتعلق بالعملة الصعبة.

وأشار إلى أن الحكومة تعقد اجتماعات شبه أسبوعية لمناقصة نقص الأدوية وتوفير احتياجات السوق المصري، ويتم التعامل مع هذا الملف بنفس أهمية الغذاء والطاقة، بل ويمكن القول إنه يتصدر أولويات الحكومة.

وواصل عبدالغفار أن مسألة نقص الأدوية ظهرت بسبب فهم خاطئ لدى المواطنين، إذ أنهم يبحثون عن اسم تجاري معين وليس المادة الفعالة، فإذا كان هناك اسم تجاري غير متوافر يكون هناك بدلًا منه 4 أو 5 أنواع أخرى بنفس المادة الفعالة وبديل مناسب.

وأكمل أن الحكومة دائمًا تتعامل مع مشكلة نقص الأدوية بشكل سريع وفوري، رغم التحديات العالمية الحالية.