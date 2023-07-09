الصحة تحسم الجدل بشأن نقص الأدوية (شاهد)

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مع الأزمات العالمية في بعض الأحيان تحدث أزمة نقص الأدوية أو بعضها، لافتا إلى أن مصر من خلال الصناعات الدوائية المحلية لديها اكتفاء ذاتي فيما يقرب من 95% من الأدوية شائعة الاستخدام.

وقال "عبدالغفار" خلال تصريحاته ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، نقص الأدوية يتعلق فقط ببعض الأدوية التي لا يتم تصنيعها إلا بشكل نادر مثل أدوية الأورام والأدوية الموجهة والأدوية البيولوجية، والتي تحرص مصر بشكل كبير على التأكد من عدم تأثرها بأي أزمات تتعلق بالعملة الصعبة.

وأشار إلى أن الحكومة تعقد اجتماعات شبه أسبوعية لمناقصة نقص الأدوية وتوفير احتياجات السوق المصري، ويتم التعامل مع هذا الملف بنفس أهمية الغذاء والطاقة، بل ويمكن القول إنه يتصدر أولويات الحكومة.

وواصل عبدالغفار أن مسألة نقص الأدوية ظهرت بسبب فهم خاطئ لدى المواطنين، إذ أنهم يبحثون عن اسم تجاري معين وليس المادة الفعالة، فإذا كان هناك اسم تجاري غير متوافر يكون هناك بدلًا منه 4 أو 5 أنواع أخرى بنفس المادة الفعالة وبديل مناسب.

وأكمل أن الحكومة دائمًا تتعامل مع مشكلة نقص الأدوية بشكل سريع وفوري، رغم التحديات العالمية الحالية.

شعار وزارة الصحة “وزارة الأصحاء وليس المرضى”

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لأن يكون شعارها "وزارة الأصحاء وليس وزارة للمرضى"، لافتا إلى أنه يتم عرض تقارير أسبوعية على الرئيس السيسي للوقوف على معدلات الإنجاز في مبادرة 100 يوم صحة، لافتا إلى أن الدولة المصرية لا تبخل عن المبادرات الصحية.

وواصل عبدالغفار:" نعمل من أجل نكون وزارة للأصحاء وليس للمرضى من خلال مواجهة كل الأمراض التي يعاني منها المواطنين، حتى يتم بعد ذلك الاهتمام بصحة الإنسان".

تفقد وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، حملة 100 يوم صحة، بمنطقة بشاير الخير في محافظة الإسكندرية، رفقة محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف؛ وذلك بهدف متابعة مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل ضمن أعمال الحملة القومية، مشيدا بمعدلات الأداء منذ انطلاق الحملة.

وبدأت جولة وزير الصحة والسكان، بتفقد السيارات والقوافل الطبية المتنقلة، والاطمئنان على الوجود الكامل لكافة الفرق الطبية بمختلف التخصصات الطبية، وتوافر المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية.