محمد رمضان يشعل المسرح بغناء "يا حبيبي" في اليونان وسط تفاعلات مبهجة

خطف الفنان محمد رمضان الأضواء بعدما نشر فيديو جديد له مع مجموعة من أصدقائه في إحد أماكن السهر، ثم أشعل المسرح بغنائه "يا حبيبي" وسط ترحيب كبير من الحضور.

محمد رمضان

محمد رمضان يشعل المسرح بغناء "يا حبيبي" في اليونان

يتواجد محمد رمضان أثناء الفترة الحالية في اليونان حيث يقوم بمشاركة جمهوره صور وفيديوهات عبر حسابه الرسمي علي مواقع التواصل الأجتماعي.

محمد رمضان

شارك محمد رمضان محبيه ومتابعيه، فيديو جديد له أثناء تواجده أحد أماكن السهر مع أصدقائه، لكن ما أن تم معرفة أنه موجود دعاه أحد المطربين وصعد بالفعل لمشاركته الغناء على المسرح، وسط استقبال كبير من الحضور ليغني أغنية "يا حبيبي".

فخر العرب محمد صلاح والأسطورة محمد رمضان يجتمعان باليونان

من ناحية أخري، كان محمد رمضان سبق وشارك جمهوره بصورة مع اللاعب محمد صلاح حيث التقى به في اليونان، وعلق كاتبا: "11، حبيبي يا مو".

محمد رمضان مع محمد صلاح

أبطال فيلم "علي الزيرو"

ومن ناحية أخرى، ينتظر محمد رمضان عرض أحدث أفلامه "ع الزيرو" من تأليف مدحت العدل، إنتاج جمال العدل، إخراج محمد العدل، وبطولة محمد رمضان ونيللي كريم والطفل منذر مهران.

مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني

كما تعاقد محمد رمضان على تقديم الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" في رمضان 2024، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول ونال إعجاب الجماهير.

مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني

أبطال مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني

شارك محمد رمضان في البطولة كل من زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك، ومجموعة من النجوم ومشاهير الفن، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب "سعدى – جوهر" برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وعرض حصريا على قناة dmc، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT.