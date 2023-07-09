المنيا والاتصالات.. التعادل يحسم الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين فريقي المنيا والمصرية للاتصالات بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي تقام على ستاد الإسكندرية في ختام الدورة الثلاثية المؤهلة لدوري المحترفين.

تقدم الاتصالات بهدف أول عن طريق محمد شاهين وتعادل المنيا عن طريق مابتشو وقبل نهاية الشوط الأول أحرز الاتصالات هدف التقدم ولكن أشار الحكم المساعد الأول بالتسلل وتم إلغاء الهدف.

وكان الاتصالات قد بدأ المباراة بالتشكيل الآتي:

محمد أشرف، في حراسة المرمى.

بينما جاء في خط الدفاع، كل من: مصطفى عفروتو واحمد بحبح ومحمود مسعود وحسام أحمد

فيما جاء في وسط الملعب، الأتي: فيصل غريب و ياسر زحلق وعبد الرحمن بودي

الهجوم: أحمد بندق ومحمد بهاء ومحمد شاهين

في المقابل، بدأ فريق المنيا اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: وليد توفيق.

الدفاع: محروس محمود، محمد أشرف، أيمن ناصر، هشام شحاتة.

الوسط: حمادة الشافعي، عمرو سمير، بيتر أمير، اسماعيل ساكي، فتحي عثمان.

الهجوم: جون موباتشو.

يذكر أن فريق المنيا يحتاج للتعادل أو الفوز من أجل التأهل لدوري المحترفين وهما لحجز بطاقة التأهل لدوري المحترفين أما الاتصالات فلديه فرصة وحيدة وهي تحقيق الفوز من أجل حسم الصعود.