شروط حجز وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة.. تبدأ من مليون و383 ألف

يتساءل العديد من الراغبين في حجز وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بمساحات تتراوح من 109 إلى 152 مترًا مربعًا، عن شروط التقديم على الوحدات لتابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، برئاسة اللواء وليد البارودي.

آخر موعد لحجز شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

وكانت قد أوضحت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنه كان مقررا طرح كراسات الشروط للبيع بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر، في الفترة من ١٢ إلى ٢٦ يونيو الماضي، إلا أنه تم مدها ١٠ أيام إضافية، نظرا للإقبال الكثيف على شراء تلك الكراسات، لينتهي التقديم يوم 13 يوليو الجاري.

أسعار وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

ولفت الهيئة، أن أسعار الوحدات السكنية لمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، والتي ستتضمن 74 وحدة سكنية نصف تشطيب، بأسعار تبدأ من مليون و383 ألف جنيه وتصل لقرابة الـ 2 مليون جنيه، وتتوزع المساحات المتاحة بالمشروع بين 109 إلى 152 مترا مربعا.

تقع الوحدات المقرر طرحها في منطقة مميزة بالقاهرة الجديدة، حيث يربطها عددا من الطرق الرئيسية، منها طريق السويس والطريق الدائري وطريق العين السخنة.

الشروط المالية لمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

يمنح العميل خصم نسبة 20% عند سداد كامل ثمن الوحدة، كما يحصل على فرصة لاختيار (الوحدة - العمارة - الدور - الموقع - الاتجاه).

يضاف إلى ثمن الوحدة 1% مصروفات إدارية يتم سدادها مع المبالغ المسددة، طبقا لما هو موضح بالجداول.

يضاف إلى ثمن الوحدة ميزة دور (الأدوار المتكررة فقط) وقدرها 1.5 % من قيمة الوحدة، ويضاف على بعض الوحدات المميزة ميزة اتجاه قدرها 0.75% من قيمة الوحدة، ويتم سداد ميزة الدور والاتجاه مع دفعة التخصيص.

يقوم العميل بتقديم شيكات بنكية بباقي المبالغ المستحقة على الوحدة على أن تكون هذه الشيكات موقعة من العميل مع إحضار خطاب من البنك يفيد صحة التوقيع.

تم سداد نسبة 1% من قيمة الوحدة في حالة وجود تميز موقع.

شروط التقديم على شقق مشروع لؤلؤة