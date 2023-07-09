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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل المنيا أمام الاتصالات في لقاء حسم الصعود للمحترفين

المنيا والاتصالات
المنيا والاتصالات

أعلن نادي المنيا بقيادة نبيل محمود تشكيل الفريق في مواجهة المصرية للاتصالات في اللقاء الذي سينطلق بعد قليل على استاد الإسكندرية في ختام مباريات دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.

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ويحتاج المنيا أمام للتعادل أو الفوز لحجز بطاقة التأهل لدوري المحترفين أما الاتصالات فلديه فرصة وحيدة وهي تحقيق الفوز من أجل حسم الصعود.

ويضم تشكيل المنيا وليد توفيق "حارس مرمى"

محروس محمود.. محمد أشرف .. أيمن ناصر .. هشام شحاته

حمادة الشافعي . عمرو سمير .. بيتر امير.. اسماعيل ساكي .. فتحي عثمان .. جون موباتشو

البدلاء :

حسام حسن " حارس مرمى"

مصطفى عاطف، عبدالرحمن فضل، اسلام عبد الراضي، بدوي عاشور، الشوبكشي، محمود صابر، محمد العطار، أحمد كاستيلا .

وكان المنيا قد تعادل في لقائه الأول مع بروكسي 2/2 بينما نجح بروكسي في التأهل لدوري المحترفين فوزه على الاتصالات 0/1 الاسبوع المادي ويتبقي مقعد وهو ما سيتم حسمه اليوم.

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