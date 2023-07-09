الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يؤيد مشروع إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عن تأييده ودعمه الكامل لمشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائباً بشأن إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي وافقت عليه لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة تمهيداً لعرضه على اجتماع مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 10 يوليو 2023 وهو كيان غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفرعية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية ورفع حالة الرضاء لدى المواطن والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية وتخفيف آثار ارتفاع الأسعار والمساهمة في تسهيل إتاحة السلع والمساهمة في حل مشكلة البطالة والعمل على التعبئة والحشد وتحريك الإمكانيات المادية والبشرية للوصول إلى المواطنين في كل نقطة في أرض مصر.



ويتشرف الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالانضمام إلى عضوية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للمشاركة في هذا العمل الوطني والغير مسبوق.

