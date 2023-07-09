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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تنفيذ صفقة على أسهم شركة طاقة عربية بالبورصة

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

شهدت البورصة خلال جلسة تعاملات اليوم عمليات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة لعدد 414,811,026 سهم بقيمة 3,691,818,131 جنيه.

وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية قد وافقت على إدراج أسهم ’طاقة عربية‘ بقاعدة بيانات البورصة بإجمالي 1,352,353,800 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه مصري للسهم الواحد، برأسمال مصدر قدره 676,176,900 جنيه مصري وتسكينها في قطاع المرافق. إذ تستهدف المجموعة من خلال هذه الخطوة مواصلة استراتيجيتها في تقديم أفضل الحلول لعملائها واستكمال ما حققته من مشروعات في مجالات الطاقة النظيفة والخضراء بعدد من المحافظات، تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

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