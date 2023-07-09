رفع 1181 إعلان مخالف بالشرقية خلال الــ 6 أشهر الماضية

قالت المهندسة عزة متولي، مديرة إدارة الإعلانات بمحافظة الشرقية، إن الإدارة على مستوى مراكز المحافظة تشن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع.

واوضحت أن جهود الحملات، أسفر عن رفع ١١٨١ إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال الفترة من ١ يناير حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م، لافتة إلى أن ذلك يأتي فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام، وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة .

وأضافت مديرة إدارة الإعلانات أنه خلال نفس الفترة تم الإنتهاء من ترخيص عدد ٤٨٢١ إعلان بمراكز ومدن المحافظة، وذلك طبقا للائحة إعلانات المحافظة بشأن الإعلانات بالشوارع والميادين الرئيسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقا للقانون، وكذلك بذل المزيد من الجهد لتحصيل المستحقات المتعلقة بالاعلانات، بهدف دعم الموارد المالية وتعظيم الإستفادة منها فى تنفيذ المشروعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة.