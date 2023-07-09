راغب علامة يشارك في فعاليات مهرجان قرطاج الدولي 57

يشارك الفنان راغب علامة في فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 57، الذي ينطلق في الفترة بين 14 يوليو حتى 19 أغسطس بالمسرح الأثري بقرطاج .

موعد حفل راغب علامة في مهرجان قرطاج الدولي 2023

ومن المقرر ان يقام الحفل في الـ 5 من أغسطس على خشبة المسرح الأثري بقرطاج، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

نبذة عن مهرجان قرطاج الدولي

مهرجان قرطاج الدولي هو واحد من أضخم المهرجانات الموسيقية العربية، ويقام سنويًا خلال شهري يوليو وأغسطس بدايةً من 1964 بمدينة قرطاج الساحلية.

كانت أحدث أغاني راغب علامة “في كتير حلوين”، والتي حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها “فيه كتير حلوين وإشمعنا إنت كل أما تخش مكان خطاف للعين وإن كان مقلوب فجأه بتقلبه روقان • فيك إيه م السحر اللي مخلي لحضورك طعم غريب فهمنا يا جامد يا معدي ياجميل يا لذيذ يارهيب لا لا لأ فيه حضور فيه كاريزما وشاغلنا وعامل أزم ه و بتاكل الجو بنظره هنكابر ليه مالوش لازمه لا لا لأ فيه حضور فيه هيبه مقبول بطريقه عجيبه مش بس عشان متدلع ده عشان ليك طله رهيبه ياجميل يا لذيذ يارهيب فيه كتير حلوين جداً لكن روحنا لروحهم مش قابله بس انت بقى في حته لوحدك بصراحه عنيك مش سهله ولا شوفت إتنين مره اختلفوا على إن حضورك نعمه بيقول عليك قمر إنما لا انا شايفك أحلى وأحلى لا لا لأ فيه حضور فيه كاريزما وشاغلنا وعامل أزمه و بتاكل الجو بنظه هنكابر ليه مالوش لازمه لا لا لأ فيه حضور فيه هيبه مقبول بطريقه عجيبه مش بس عشان متدل ع ده عشان ليك طله رهيبه”.