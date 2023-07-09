بدء التسجيل للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية

بدأت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني اليوم الأحد الموافق 21 ذي الحجة 1444هـ/ 9 يوليو 2023، استلام طلبات التقديم للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1445هـ لحملة الشهادة الجامعية.

آخر موعد للتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

وكانت وزارة الحرس الوطني أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" أعلنت موعد التسجيل للالتحاق في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية وحملة الشهادة الثانوية موضحة أن التسجيل يتم بشكل إلكتروني.

ودعت لجنة القبول والتسجيل المتقدمين من حملة الشهادة الجامعية الاطلاع على التخصصات المطلوبة عبر زيارة الموقع الإلكتروني،حيث أن أخر موعد للتسجيل يوم الخميس الموافق 25 ذي الحجة 1444هـ/ 13 يوليو 2023، موضحة أن حملة الثانوية سيتم إدراج درجات "التحصيلي والقدرات وكفايات اللغة الإنجليزية " بشكل آلي من المركز الوطني للقياس.

ضوابط التسجيل للالتحاق في كلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي الجديد

ونشرت اللجنة بعض الضوابط للتسجيل منها:

- التسجيل والإطلاع على الشروط والتعليمات يتم عبر زيارة الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية.

- تعبئة الحقول بالمعلومات الدقيقة على أن يتحمل المتقدم أي تبعات في حال تم تسجيل بيانات غير صحيحة.

- يتطلب وجود حساب في "أبشر" حتى يتمكن المتقدم من الدخول عبر النفاذ الموعد.

يذكر أن كلية الملك خالد العسكرية أوضحت عبر موقعها الإلكتروني أنها تأسست بناءً على الأمر السامي بإنشائها تحت هذا الاسم، استكمالاً لعملية إعداد وتخريج الضباط بالحرس الوطني، التي بدأت بجناح المرشحين الذي أفتتح عام 1358هـ، ثم تلته المدرسة العسكرية لتخريج الضباط التي افتتحت عام1393هـ.

وقد تم افتتاح الكلية رسميًا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز حينما كان ولياً للعهد نيابة عن أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد.