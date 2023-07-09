بدء تداول سهم طاقة عربية في البورصة

بدأ اليوم التداول على أسهم طاقة عربية في البورصة المصرية بحضور رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الشركة.

قال المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة مجموعة طاقة عربية "نعتز اليوم بدق الجرس في البورصة المصرية للاحتفال ببدء التداول على أسهم مجموعتنا، لننتقل إلى مرحلة نجاح جديدة نستهدف خلالها لعب دور أساسي وفعال فى قطاع الطاقة ليس على مستوى مصر فقط و لكن فى منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا”.

و أكد "ان كل ما يتحقق اليوم هو نتيجة ١٠سنوات من الاستقرار بالدولة المصرية، و كذلك الإنجازات و الإصلاحات التي تمت بقطاع الطاقة في مصر و تتويجا لـ 25 عاما من الخبرة و الإصرار والنجاح لشركاتنا المختلفة".

كما أعرب أبو بكر عن ثقته المتناهية فى سوق الأوراق المالية المصرى ومدى قدرته على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية. "أن المجموعة تضع نصب أعينها زيادة حجم أعمالها والتوسع في محفظة مشروعاتها باعتبار البورصة مصدرًا أساسيًا للتمويل".

أضافت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "طاقة عربية": " أن اليوم يشهد حدثا جوهريا كنقطة محورية في تاريخ مجموعة طاقة عربية منذ نشأتها فى 2006 و خلال 17 عاماً الماضية، تمكنت فيها من تحقيق سجل ملئ بالنجاحات والإنجازات، لافتة إلى أن المجموعة تعمل على مدار الساعة لتقديم خدماتها لـ أكثر من 1.7 مليون عميل في أكثر من 50 مدينة مصرية، بواسطة ما يزيد عن 3400 موظف وموظفة. وأكدت نعمل على تقديم أفضل الحلول التكنولوجية بهدف تلبية مختلف احتياجات العملاء في شتى مجالات الطاقة والمرافق سواء في الغاز الطبيعي، الكهرباء ، معالجة المياه و تسويق المنتجات البترولية. وأضافت كفافى تقوم المجموعة أيضا بدعم جهود الدولة في التحول الأخضر عن طريق التوسع فى مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة مختلف العملاء والقطاعات من الطاقة النظيفة والمستدامة." واختتمت كفافي " ننطلق من مصر لتكرار قصة نجاحنا وتوسيع قاعدة عملائنا فى افريقيا و الشرق الأوسط"

قال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في EFG Hermes، عن سعادته لإدراج شركة جديدة في البورصة كونها متعطشة لفرص استثمارية جديدة. وتأتي فرصة الاستثمار أيضًا في أحد أكثر القطاعات حيوية. وتعد شركة طاقة عربية المجموعة الرائدة في مجال الطاقة وخدمتها المتكاملة في مصر والشرق الأوسط ولها سجل حافل من الإنجازات وأساسيات نمو واعدة. وعبر جاد عن اعتزازه بدعم واحدة من كبرى شركات الطاقة في مصر وأفريقيا في تنفيذ هذا الإدراج الفريد من نوعه والأكبر في السوق المصري منذ عام1 202 وهو أول إدراج لشركة خاصة في مجال الطاقة. ويساعد هذا النوع من الإدراج في البورصة الشركات على الوصول المباشر إلى السيولة لدعم خطط نموهم، كما يساهم في تسهيل وتسريع عملية الترويج لأي صفقات أو طروحات مستقبلية محتملة. وأكد جاد أن EFG Hermes تحرص دائمًا على طرح فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يساهم في نمو سوق رأس المال ودعم الاقتصاد المصري.

وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية قد وافقت على إدراج أسهم ’طاقة عربية‘ بقاعدة بيانات البورصة بإجمالي 1,352,353,800 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه مصري للسهم الواحد، برأسمال مصدر قدره 676,176,900 جنيه مصري وتسكينها في قطاع المرافق. إذ تستهدف المجموعة من خلال هذه الخطوة مواصلة استراتيجيتها في تقديم أفضل الحلول لعملائها واستكمال ما حققته من مشروعات في مجالات الطاقة النظيفة والخضراء بعدد من المحافظات، تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".