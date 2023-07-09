فيلم بيت الروبي| 10 أسباب وراء نجاحه في موسم أفلام عيد الأضحى

أستطاع فيلم بيت الروبي، للنجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبدالعزيز، يحصد أعلى إيرادات في شباك تذاكر موسم أفلام عيد الأضحى 2023، كما أشاد عدد كبير من الجمهور الذي حرص على مشاهدته في دور العرض السينمائية.

وتستعرض بوابة الوفد لمتابعيها أسباب نجاح فيلم بيت الروبي :-

فيلم إجتماعي كوميدي مناسب لجميع أفراد العائلة.

يناقش قضايا السوشيال ميديا.

وجود كيميا بين النجمين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز.

عودة النجم كريم عبدالعزيز للكوميديا التي إعتاد عليها جمهوره قديمًا.

رؤية وبصمة المخرج بيتر ميمي المختلفة تظهر في العمل.

الفنانة نور تقدم شخصية جديدة تنال إعجاب متابعيها.

أغنية "سمع هس" للنجمان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبدالعزيز داخل الفيلم تصنع البهجة بشاشات السينما.

تتفاعل مع قصة الفيلم أثناء مشاهدته بدور العرض.

تستطيع مشاهدته أكثر من مرة دون الشعور بملل.

تنتهي من العمل بطاقة إيجابية كبيرة.

إيرادات فيلم بيت الروبي

حقق فيلم بيت الروبي للنجم كريم عبدالعزيز، أمس، السبت، إيرادات بلغت 2 مليونًا و450 ألف جنيه، ليصل إجمالى مع حققه الفيلم حتى الآن 83 مليونًا و725 ألف جنيه حتى الأن.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، محمد السويسي وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

قصة فيلم بيت الروبي

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول يعيش المؤثر الاجتماعي إبراهيم الروبي مع زوجته وشقيقه الأصغر حياة بسيطة هادئة، لكن مشكلة عدم إنجابه هو وزوجته تُكدر صفو حياتهما، فيفكران في أمر خطير عواقبه وخيمة.

العرض الخاص لفيلم بيت الروبي

وكان احتفل صناع وأبطال فيلم بيت الروبي، قبل عيد الأضحى 2023 بالعرض الخاص للفيلم داخل إحدى السينمات بـ 6 أكتوبر.

آخر أعمال النجم كريم عبدالعزيز

يشار إلى أن يرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

فيلم كيرة والجن، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.