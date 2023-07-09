تشكيل المصري المتوقع لمواجهة فاركو الليلة

يلتقي فريق المصري البورسعيدي تحت قيادة مدربه ميمي عبدالرازق مساء اليوم الأحد، مع نظيره فريق فاركو، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد برج العرب بالإسكندرية.

تشكيل المصري المتوقع لمواجهة فاركو

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: عمرو سعداوي، محمد دبش، عمرو موسى، كريم العراقي.

خط الوسط: إيزي إيميكا، حسن على، إلياس الجلاصي.

خط الهجوم: حسام جريشة، مروان حمدي، جريندو.

وجاء قائمة المصري لمواجهة اليوم كما يلي :

«عصام ثروت، محمود جاد، محمد شحاتة، كريم العراقي، حسين السيد، إسلام أبو سليمة، محمد دبش، عمرو سعداوي، عماد الدين بوبكر، أحمد عماد، عمرو موسى، إيزي إيميكا، إسلام عطية، حسن علي، إلياس الجلاصي، عبد الرحيم دغموم، زياد كمال، حسام جريشة، زياد فرج، أسامة الجزار، محمد الفيومي، رجب عمران، محمد جريندو، عبده يحيى، مروان حمدى، فرانك إيتوجا .

موعد مباراة المصري وفاركو والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مواجهة فاركو والمصري البورسعيدي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ترتيب المصري وفاركو في جدول الترتيب

يخوض فريق المصري البورسعيدي لقاء اليوم بمعنويات مرتفعه، بعد فوزه في أخر 3 مباريات علي فيوتشر مرتين وحرس الحدود، ويبحث أبناء المدينة الباسلة لمواصلة نغمة الإنتصارات بعد وصولهم لنهائي كأس الرابطة المصرية.

يدخل فريق المصري لقاء اليوم وهو يحتل المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز في 10 وتعادل في 14 وخسر 7 مباريات.

بينما يقع فريق فاركو في المركز التاسع بجدول الرتيب برصيد 41 نقطة، جمعهما من الفوز في 9 مباريات وتعادل في 16 وخسر في 9 مباريات.