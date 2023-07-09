رسالة دكتوراه حول الجهود الدولية لحماية البيئة الجوية ضد التلوث والكوارث الطبيعية ومخاطر الحروب

حصل الباحث محمد إبراهيم بدر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة مصر للطيران للخدمات الطبية على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز من كلية الحقوق جامعة بنها، وكانت حول الجهود الدولية لحماية البيئة الجوية ضد التلوث والكوارث الطبيعية ومخاطر الحروب وتأثيرها على الشعوب والمجتمعات.. وكيفية معالجتها بتضافر الجهود الدولية.. وضمت لجنة المناقشة أ.د. عبدالهادى محمد عشرى عميد الحقوق بأكاديمية السادات سابقا رئيساً.. والأعضاء أ.د. حسين حنفى رئيس قسم القانون الدولى بحقوق بنها وأ.د. سامى جاد واصل أستاذ القانون الدولى بأكاديمية الشرطة وأ.د. جمال عبدالستار عبدالله أستاذ الشريعة الإسلامية بحقوق بنها.. وإشادت اللجنة باختيار موضوع الرسالة الذى يتواكب مع جهود الدولة المصرية باستضافة المؤتمر الدولى للبيئة والمناخ الذى عقد مؤخرا فى شرم الشيخ فضلاً عن وجود وزارة متخصصة لشئون البيئة منذ سنوات.. مما يعكس دور مصر الريادى فى دعم العلاقات الدولية لحماية البيئة مع مختلف دول العالم من منطلق أن مخاطر تلوث الغلاف الجوى مشكلة تتعدى حدود الدولة الواحدة إلى دول أخرى.. وطالب الباحث بتكثيف الجهود الدولية وتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحماية البيئة وعدم استخدام الأسلحة الكيماوية والنووية والبيولوجية والذرية ووقف التجارب النووية التى تلوث الغلاف الجوى وتضر بسلامة وأمن الشعوب.. وطالب بالتعاون الدولى لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا ودلل على ذلك بانفجار مفاعل تشرنوبيل بأوكرانيا عام ١٩٨٦ مما أدى إلى وفاة وإصابة الآلاف داخل البلد وتسرب الإشعاعات النووية خارج الحدود بتساقط الأمطار المحملة بالغبار النووى على البلاد المجاورة مما أحدث أضرارا خطيرة بالإنسان والحيوانات والنباتات المجاورة.. لذا تعتبر مشكلة البيئة وتلوث الجو مشكلة عالمية تتعدى حدود الدولة الواحدة إلى الدول الأخرى وتتطلب تفعيل القوانين والتشريعات واللوائح سواء على المستوى الدولى أو الإقليم أو المحلى من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان فى حياة كريمة وبيئة نظيفة وتنعم فيها الشعوب بالأمن والسلام العالى.