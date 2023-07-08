الأمطار الغزيرة والفيضانات تضرب اليابان ودعوات لإخلاء المنازل

دعت "السُلطات اليابانية" حوالي 370 ألف شخص في مدينتين غرب البلاد، إلى إخلاء منازلهم، بسبب أمطار غزيرة هطلت على محافظة شيماني ومناطق أخرى بغرب البلاد.

ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، مساء اليوم السبت، أنه في مدينة إيزومو، كان هناك ما لا يقل عن 15 انهيارًا أرضيًا وتأثر 20 موقعًا بفيضان الأنهار.

وفي شيماني، شهدت إيزومو 109 ملم من الأمطار في فترة ست ساعات اليوم، بينما سجلت منطقة ماتسو المجاورة 95.5 ملم من الأمطار، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وقالت الوكالة إنه مع بقاء جبهة الأمطار الموسمية فوق الأرخبيل الياباني، يرجى توخي الحذر خصوصًا في المناطق الغربية والجنوبية الغربية والوسطى من اليابان، إذ من المحتمل حدوث عواصف رعدية يوم الأحد.

خطة اليابان لتصريف المياه من محطة فوكوشيما في المحيط تتفق مع المعايير الدولية:

من ناحية أخرى، صرح وزير تنسيق السياسات الحكومية لكوريا الجنوبية بانج مون كيو بأن خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة في المحيط تتفق مع المعايير الدولية.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن بيانج مون كيو، يوم الجمعة، قوله: "وفقًا لنتائج تحليل خطة اليابان بشأن المياه الملوثة والتي تم تقديمها سابقًا، فإن مستوى تركيز المواد المشعة يتفق مع معايير إطلاقها في البحر، أما التريتيوم فتم التأكيد بما في ذلك من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتثال (محتواه) للمعايير الدولية".