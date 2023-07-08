رادار

السبت 08/يوليو/2023 - 09:13 م 7/8/2023 9:13:16 PM

المشهد الأول:

50 ألف شخص - من بينهم 5100 تتراوح أعمارهم بين 10 و92 عاماً- يشاركون فى مسابقة عملاقة فى الإملاء فى حى الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضى. الحى الباريسى تحوَّل إلى صف دراسى ضخم على مساحة 6600 متر مربع مع لوح ضخم بحجم 102 متر مربع.

المشهد الثانى:

أكثر من 30,000 شخص فى فنلندا يُوقِّعون الشهر الماضى على عريضة تدعو إلى إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة أثناء الدروس والاستراحات أو مغادرة الفصول الدراسية. فنلندا تتجه نحو إجراء تعديل تشريعى لتطبيق حظر شامل للهواتف فى المدارس.

المشهد الثالث:

آباء وأمهات فى قرية «غرايستونيس» بمقاطعة ويكلو الأيرلندية يتفقون معاً على إخبار أبنائهم بشكل جماعى بأنه لا يمكنهم امتلاك هاتف ذكى حتى بلوغهم المدرسة الثانوية. هذه الجبهة الموحدة من الآباء والأمهات شهدت تفاعلاً لدى جمعيات الآباء والأطفال فيما بعد فى أيرلندا التى تتوجه نحو تطبيق سياسة وطنية لحظر الهواتف فى مدارسها حتى المرحلة الثانوية.

تحمل مقاطعة ويكلو الأيرلندية لقب «حديقة أيرلندا» كونها مليئة بالأنهار والبحيرات وسلسلة جبال رائعة ومسارات رائعة للمشى لمسافات طويلة ومهرجانات مثيرة.

المشهد الرابع:

الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم يحظر فى كتاب دورى سبتمبر الماضى استخدام الهاتف المحمول فى المدارس (المزود بكاميرا، وبرامج ألعاب) نهائياً، مع السماح بالتليفون المحمول غير المزود بكاميرا، بشرط عدم استخدامه أثناء الحصص الدراسية لكل من الطلاب والمعلمين.

الخلاصة: اختر ما يناسب حالنا وأحوالنا من المشاهد أعلاه للعام الدراسى الجديد!

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