التونسية أنس جابر في دور الثمانية  لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس

تأهلت التونسية أُنس جابر المصنفة السابعة إلى دور الثمانية لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس لأول مرة بالفوز 6-3 و6-1 على الأمريكية برناردا بيرا اليوم الاثنين.

ولم تبدأ أُنس الموسم الجاري بشكل جيد، حيث خضعت المصنفة السابعة عالميًا لجراحة بسيطة في الركبة وغابت عن بطولة مدريد المفتوحة بسبب إصابة في الساق، بعدما فازت بلقب بطولة تشارلستون.

وبدأت اللاعبة التونسية البالغ عمرها 28 عاما المباراة بقوة وتقدمت 4-1 وحسمت أول مجموعة في 35 دقيقة في بداية منافسات الفترة الصباحية بملعب فيليب شاترييه.

وكانت بيرا قد فازت على أُنس في المواجهة الأخيرة بينهما على الملاعب الصلبة في جوانزو في 2019 لكن اللاعبة الأميركية ارتكبت العديد من الأخطاء في ظهورها الأول في دور الستة عشر في واحدة من البطولات الأربع الكبرى.

وتواجه اللاعبة التونسية، التي تتطلع لحصد لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى بعد الخسارة في النهائي في ويمبلدون وأميركا المفتوحة العام الماضي، في دور الثمانية الإسبانية سارة سوريبس تورمو أو بياتريس حداد مايا المصنفة 14.