كهنة كنيسة مارجرجس يترأسون فعاليات الأرثوذكس غدًا

يترأس الآباء الكهنة بكنيسة الشهيد مارجرجس التابعة للأقباط الأرثوذكس، غداً الأحد، فعاليات القداس الالهي بمناسبة صوم الرسل، بمقرها في شبرا مصر، بدءًا من الساعة السادسة صباحاً.

يتخلل اقامة القداس وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة ايات من الكتاب المقدس على مدار ساعتين ثم يبدأ القداس الثاني بمشاركة عدد من خورس الشمامسة والاباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين.

تختتم الكنائس القبطية فترة صوم الرسل الذي بدأ في منتصف الشهر الماضي، الثلاثاء المقبل، ويحتل مكانة روحية كبير بإعتباره احد أقدم العبادات التي اتبعها الرسل الاوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

وتتوالى المناسبات فقد جاءت هذه الاحتفالية بعدما دقت الكنائس اجراسها احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هي الاعظم على البشرية وجاب فيها ارض الكنانة من شمالا وجنوباً ومر في ٢٥ محطة خلال مسار هروبهم من بطش هيرودس الملك.