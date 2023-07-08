حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع نجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور، رئيس المدينة، اليوم السبت، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمعوقات، من عموم شوارع المدينة، وذلك لرفع مستوى الترتيب والتنظيم والمنظر الجمالى العام بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى وخلق سيولة وسهولة الحركة المرورية.

واستهدفت حملة اليوم بشارع حسنى مبارك بجوار بنك القاهرة وشارع ٣٠ مارس وشارع ١٥ مايو بنطاق المدينة.

وأشار أنور على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع الإشغالات أول بأول لضمان عدم لتحسين مستوى المنظر العام بالمدينة خلال الفترتين، مشددًا على مسؤولى الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى على رفع جميع الإشغالات والمعوقات بالطرق العانة والفرعية بالمدينة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، للوحدات المحلية كافة بضرورة الاهتمام والمتابعة الميدانية المستمرة، والحفاظ على الوجه الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.

وبشأن متابعة مخالفات البناء بالمركز فقد تم رصد حالة تشوين مواد بناء بقرية السلامية بنجع حمادي، استعدادًا لمحاولة رفعها أعلى سطح المنزل للشروع فى استغلالها فى أعمال البناء المخالف.

وعلى الفور تحرك رئيس المركز يرفقة نائبة عماد الدين محمود وقسم الإشغالات وشرطة المرافق إلى قرية السلامية وبتواجد منال همام، رئيس الوحدة المحلية لقرية السلامية، التى من قبلها تم رصد الحالة بنجع سالم بزمام السلامية، وبناءً على تعليمات وحضور رئيس المركز تم نقل مواد البناء الموجودة أمام أحد المنازل والتحفظ عليها ووقف أعمال البناء المخالف لصاحب العقار.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بالسادة المواطنين بعدم اختراق القوانين المنظمة لعملية البناء المخالف، وذلك لعدم تعرض المخالف للعقوبة القانونية والإزالة الفورية للمخالفة.