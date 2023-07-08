تفاصيل التشغيل التجريبي لكوبرى طه حسين المرحلة الثالثة من محور ياسر رزق

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن كوبرى طه حسين يعد أحد المشروعات الكبرى التى نفذتها الدولة فى إطار خلق محاور وطرق جديدة لتسهيل الحركة المرورية داخل القاهرة .

الكوبرى سيحقق سيولة مرورية كبيرة فى القاهرة الكبرى نظرًا لقيامه بربط العديد من الطرق والمحاور الرئيسية



وأضاف محافظ القاهرة أن الكوبرى سيحقق سيولة مرورية كبيرة فى القاهرة الكبرى نظرًا لقيامه بربط العديد من الطرق والمحاور الرئيسية ويخفف الضغط والكثافة المرورية عليها مثل الطريق الدائرى ، وطريق الأوتوستراد فضلًا عن تيسير نقل الحركة المرورية من وإلى مناطق وسط المدينة وكورنيش النيل .

جاء ذلك خلال تفقده بدء التشغيل التجريبى لكوبرى طه حسين والذى يربط بين محور ياسر رزق ومناطق المقطم والمعادى ومحور الحضارات وصولًا إلى وسط المدينة وكورنيش النيل، والطريق الدائرى .

ويبلغ طول الكوبرى والذى يعد المرحلة الثالثة من محور ياسر رزق 1,6 كم بارتفاع ٥٠ متر عن سطح الأرض ، ويمثل حلقة وصل لربط محور ياسر رزق مع محور الحضارات وصولًا إلى كورنيش النيل بما يسهل من عملية نقل الحركة المرورية من مناطق شرق القاهرة إلى جنوبها.

ومحور ياسر رزق يبلغ طوله 10,6 كم ويربط بين محور صلاح سالم والأوتوستراد ومحورى سميرة موسى وحسب الله الكفراوى وضم فى مرحلته الأولى محور بطول ٢ كم من منزل المقطم بعرض ٥ حارات مرورية لكل اتجاه بداية من محور صلاح سالم والأوتوستراد حتى ميدان الشرطة العسكرية وتقاطعه من شارع ٩ ، وضمت المرحلة الثانية من محور ياسر رزق طريق بطول ٧ كم بعرض ٥ حارات مرورية لكل إتجاه بداية من الشرطة العسكرية حتى تقاطعه مع محورى سميرة موسى وحسب الله الكفراوى .

والجدير بالذكر ان فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى ١٠٥٤ افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حديقة اللواء أ. ح جمال محمد على "الواحة" والتى انتهت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من انشائها بجوار موقف الحى العاشر الجديد بميدان الواحة بحى شرق مدينة نصر .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحديقة التى تبلغ مساحتها ٥ أفدنة تأتى ضمن الجهود الى تبذلها محافظة القاهرة لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين وهى أحد أهم الأولويات التى تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة .

رافق المحافظ د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. حازم الأشمونى السكرتير العام، وأحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر. وعدد كبير من قيادات المحافظة وهيئة النظافة .

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة إلى أن الحديقة بها ٢٠٥ نخلة مثمرة و١٥٠ شجرة صديقة للبيئة تعمل على تقليل نسبة الكربون وعدد كبير من المزروعات والزهور ، كما تم عمل ممرين طوليين بها لخدمة هواة ممارسة المشى ، وتزويدها ب ١١ برجولة و٦٠ مقعد لخدمة روادها ، ويحيط بالحديقة ٣٠ عمود إنارة تجميلى مزود بلمبات ليد موفرة للطاقة ، ويتوسط الحديقة جزيرة شجرية يعلوها التمثال الذى أقامته القوات المسلحة تكريمًا للواء مهندس جمال محمد على مدير المهندسين العسكريين أثناء حربى الاستنزاف وأكتوبر كما يحيط بها أسوار تجميلية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة أنه بفضل تحديث إمكانيات الهيئة تم نقل الشجر الملوكى من الفسطاط وإعادة زراعته بالحديقة حفاظا على الثروة الشجرية .

والتقى محافظ القاهرة خلال الافتتاح بعدد من سكان المنطقة الذين عبروا عن سعادتهم بوجود هذه الحديقة بالقرب منهم بعد أن كانت منطقة رملية قاحلة لتكون متنفسًا لهم وأطفالهم .