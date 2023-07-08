الآلاف يتظاهرون في بنغلاديش ضد حرق القرآن (فيديو)

خرج آلاف المسلمين في بنجلاديش إلى شوارع العاصمة دكا، احتجاجًا على حرق القرآن في السويد.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "يورو نيوز عربي"، اليوم السبت، لحظة احتشاد الآلاف في العاصمة البنغالية احتجاجًا على حرق نسخة من المصحف الشريف.

ورفع المحتجون لافتات تعبر عن غضبهم من حرق المصحف.

وتصاعد الغضب في الدول الإسلامية منذ يوم الأربعاء الماضي، عندما أحرق رجل عراقي القرآن خارج مسجد في ستوكهولم في عيد الأضحى.

استنكرت الحكومة السويدية، اليوم الأحد، حرق المصحف ووصفته بالعمل "المعادي للإسلام".

ووجهت الشرطة السويدية، تهمة التحريض إلى موميكا، ضد جماعة عرقية أو قومية، لكنه وصف نفسه في مقابلة صحفية بأنه لاجئ عراقي يسعى لحظر القرآن.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، إلى اتخاذ تدابير جماعية ضد تكرار تدنيس القرآن والإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وذلك خلال اجتماع طارئ للأمانة العامة للمنظمة، بعد واقعة حرق القرآن في السويد، وشددت المنظمة، على ضرورة تطبيق القانون الدولي لحظر الكراهية الدينية.

وقام رجل يدعى سلوان موميكا، لاجئ عراقي، مزق القرآن وحرقه أمام المسجد المركزي في ستوكهولم، يوم الأربعاء الماضي، والذي وافق أول أيام عيد الأضحى.

إمام المسجد الحرام: حرق المصحف تصرف عدواني واستفزاز لمشاعر المسلمين:

وأكد إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، أن حرق المصحف الشريف، تصرف عدواني واستفزاز لمشاعر المسلمين.

وذكر في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم في الحرم المكي الشريف، أن حرق المصحف يعد استفزازًا لمشاعر المسلمين في كل مكان واستثارة غضبتهم.

وتابع، أن حرق المصحف الشريف وامتهانه وتدنيسه، والنيل من النبي الكريم “صلى الله عليه وسلم”، والسخرية منه والطعن فيه والتشكيك في سنته، ما هو إلا صورة من صور ذلك، فأظهروا بذلك حقدهم الدفين ضد المسلمين، وأججوا نار الكراهية والعنف، لكنها كلها بفضل الله محاولات يائسة في الصد عن سبيل الله وتشويه صورة الإسلام.