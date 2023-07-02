السويد تستنكر حرق القرآن الكريم

بعد مرور 5 أيام، على حرق القرآن الكريم في السويد، استنكرت الحكومة السويدية، اليوم الأحد، حراق المصحف ووصفته بالعمل "المعادي للإسلام".

ووجهت الشرطة السويدية، تهمة التحريض إلى موميكا، ضد جماعة عرقية أو قومية، لكنه وصف نفسه في مقابلة صحفية بأنه لاجئ عراقي يسعى لحظر القرآن.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، إلى اتخاذ تدابير جماعية ضد تكرار تدنيس القرآن والإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وذلك خلال اجتماع طارئ للأمانة العامة للمنظمة، بعد واقعة حرق القرآن في السويد، وشددت المنظمة، على ضرورة تطبيق القانون الدولي لحظر الكراهية الدينية.

وقام رجل يدعى سلوان موميكا لاجئ عراقي مزق القرآن وحرقه أمام المسجد المركزي في ستوكهولم يوم الأربعاء الماضي والذي وافق أول أيام عيد الأضحى.