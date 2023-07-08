فستان مي عمر يعكس قوامها الممشوق

تفاعل متابعو الفنانة مي عمر مع أحدث إطلالتها التي شاركتهم إياها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، أثناء قضائها العطلة الصيفية مع أسرتها.

وتحسن مي عمر اختيار الأزياء التي تتناسب مع قوامها الممشوق لتعكس أنوثتها دون تكلف وتكن مثال تقتدي به أغلب الفتيات والسيدات في مختلف المناسبات.

وظهرت مي عمر بفستان صيفي أنيق التصميم، قصير ومجسم، بأكمام واسعه، صمم من قماش ناعم مزركش ببعض الرسومات الهادئة، مع سليبر هادئ، ليتناسب مع اجواء المصيف الأسري.

وفضلت ترك خصلات شعرها الأسود مسندل بشكل انسيابي وراء ظهرها ولم تتكلف بوضع المكياج لتكتفي باللون الوردي في الشفاه مع نظارة الشمس الضخمة التي تناغمت مع ملامحها.

مي عمر

مي عمر من مواليد 10 أكتوبر 1988، ممثلة مصرية، تخرجت من قسم الصحافة والإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدأت التمثيل من خلال مشاركتها في بطولة حكاية حياة، والذي تبعته في العام التالي كلام على ورق ثم مسلسل الأسطورة والذي كان من إخراج زوجها محمد سامي.

حياتها

دراستها

التحقت مي عمر بكلية الإعلام قسم الصحافة بالجامعة الأمريكية، وقامت بعمل دراسات في المسرح. وكانت قد أحبت التمثيل منذ أيام المدرسة، إلا أن أهلها رفضوا ذلك خوفًا عليها.

وبدأت التمثيل من خلال أدوار بمسرح الجامعة الأمريكية. وقررت إخفاء فكرة حبها للتمثيل عن عائلتها خوفا من أن يشعروا بصدمة، وكان هناك عدد قليل من أصدقائها على علم بذلك.

بدايتها الفنية

اتجهت في بادئ الأمر لمجال الإنتاج، إلا أنها لم تشعر بالراحة فيه.

واتجهت بعد ذلك نحو الإخراج، فقامت بإخراج فيديو كليب للفنانة رولا سعد، ولكنها قالت إنها لم تشعر بالارتياح أيضًا.

وقد شعرت أن حبها للوقوف أمام الكاميرا يزداد يوما بعد يوم، فقررت وقتها أن تتناقش مع زوجها في رغبتها في خوض مجال التمثيل، الذي طلب منها أن تمثل أمامه أولًا حتى يتأكد من امتلاكها الموهبة.

قامت باستعدادات كثيرة للوقوف أمام الكاميرا، فبدأت أولا بدراسة التمثيل مع مروة جبريل، وذلك بصحبة زوجها الذي ساعدها كثيرا، ثم خضعت لعدة اختبارات اجتازتها بنجاح.

وأتاح لها زوجها المخرج محمد سامي الفرصة للظهور الأول، وذلك من خلال تقديم دور «ولاء» في مسلسل حكاية حياة مع غادة عبد الرازق، وكان زوجها هو مخرج المسلسل، ثم رشحها مرة أخرى للعمل في مسلسل كلام على ورق مع هيفاء وهبي، وهو من إخراجه أيضًا.

قدمت أول أدوارها في الدراما بعيدًا عن زوجها محمد سامي من خلال مسلسل حالة عشق مع المخرج إبراهيم فخر، الذي رشحها للدور.

وخاضت أول تجربة لها في المسرح من خلال مسرحية بابا جاب موز من إخراج الفنان أشرف زكي، الذي رشحها للدور، ودعمها كثيرًا في تلك التجربة، ففي البداية شعرت بالقلق، ولكنها أقدمت على الخطوة من خلال الاستعداد الجيد لها.