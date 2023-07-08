قطاع الأعمال: الافتتاحات تبدأ بمصنع "غزل 4" بالمحلة وتتوالى في باقى المحافظات

قام الدكتورمحمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بجولة تفقدية داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى شهد خلالها التشغيلالتجريبى لمراحل الإنتاج المختلفة وصولا للمنتج النهائي بمصنع "غزل 4" المنتظر افتتاحه خلال أسابيع، وكذلك الكوادر البشرية التى تمإعادة تأهيلها لتشغيل المصانع الجديدة ومراجعة انتهاء الأعمال لرفع كفاءة المناطق المحيطة.

شهد الدكتور عصمت تشغيل الماكينات ونقل القطن الخام والغزول المنتجة إلى مصانع النسيج وشحنها إلى موانئ التصدير، وتفقد مركزالتدريب والمعامل ومناطق الخدمات والمرافق، مشيرا إلى ضرورة توفير قطع الغيار اللازمة وتدريب العاملين على برامج الصيانة وتوقيتاتالتنفيذ طبقا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في المصنع الجديد.

تابع الدكتور عصمت، الموقف التنفيذي لمشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تحتل جانبا كبيرا من مشروعالتطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.

وتبلغ مساحة مصنع غزل (4) 24635 متر مربع بإجمالي عدد مرادن 71808 مردن غزل كومبات، وطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميا.

أكد الدكتور محمود عصمت أن يد التطوير والتحديث لم تمتد إلى هذه الصناعة الاستراتيجية منذ إقامتها في مصر إلا فى عهد السيدالرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الرؤية العامة للجمهورية الجديدة والتي تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا لتغيير وجهالحياة فى شتى المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرا إلى توفير كميات الأقطان التي تكفى للتشغيل لحين جنى المحصولالجديد والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادهابالإضافة الى التصدير كهدف رئيسي.





كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام فور وصوله صباح اليوم السبت إلىشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.